Λόνζο Μπολ: Αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 28 ετών

Τέλος στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 28 ετών αποφάσισε να βάλει ο Λόνζο Μπολ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών.

Λόνζο Μπολ: Αποσύρεται από τη δράση σε ηλικία 28 ετών
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Πρόωρο τέλος στην καριέρα του αποφάσισε να βάλει ο Λόνζο Μπολ, καθώς ο 28χρονος γκαρντ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, έπειτα από μια πολυετή μάχη με τους τραυματισμούς.

Ο πρώην παίκτης των Λέικερς, των Πέλικανς, των Μπουλς και των Καβαλίερς ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από σοβαρά προβλήματα στο γόνατο, με αποτέλεσμα να χάσει ολόκληρες τις σεζόν 2022-23 και 2023-24 και να αγωνιστεί ελάχιστα στις υπόλοιπες.

Ο Μπολ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω μπασκετικού podcast, εξηγώντας πως αισθάνεται ότι έδωσε τα πάντα στο μπάσκετ και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τα εννέα χρόνια που πέρασε στο NBA.

Συνολικά, ο 28χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 322 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA, έχοντας κατά μέσο όρο 10,6 πόντους, 5,6 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής. Τα ποσοστά του ανήλθαν σε 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 60% στις ελεύθερες βολές.

«Νιώθω ότι έδωσα τα πάντα στο μπάσκετ, και νιώθω ότι όλα όσα έχω στη ζωή μου είναι χάρη στο μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα και να παίξω για 9 χρόνια στο NBA» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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