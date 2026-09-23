Άρης: Εκτός προπόνησης Καντεβέρε και Μορόν

Κανονικά συνεχίζονται οι προπονήσεις στον Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να θέλει να εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής για να δουλέψει με την ομάδα. Στο πρόγραμμα της Τετάρτης (23/9) δεν συμμετείχαν Μορόν και Καντεβέρε.

Οι δύο επιθετικοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ταλαιπωρούνται από ίωση. Για τους υπόλοιπους, το πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση και παιχνίδι υψηλής έντασης και συνεχίστηκε με ασκήσεις ταχύτητας και ισχύος.

Το κύριο μέρος είχε αγωνιστικές καταστάσεις (1v1), συνεργασίες, τελικές προσπάθειες και επιθέσεις από τα άκρα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με καταστάσεις (2 εναντίον 1 και 3 εναντίον 2) συνεχείς μεταβάσεις και σέντρες στην περιοχή σε τρεις εναντίον δύο με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επιθετικό τρίτο.