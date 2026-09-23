Μπαρτζώκας: «Να βελτιωθούμε αμυντικά και να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα εκτέλεσης της Μπασκόνια»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βιτόρια, όπου την Πέμπτη (24/9, 21:30) θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στην πρεμιέρα της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τρόπο παιχνιδιού της αντιπάλου των Πειραιωτών, ενώ σχολίασε την ετοιμότητα των παικτών του και τη βελτίωση που θέλει στον τομέα της άμυνας.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 13 παίκτες στη Βιτόρια, καθώς δεν είναι δεδομένη η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ και για αυτό προστέθηκε στην αποστολή και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

Για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού: «Έχουμε μία εικόνα της Μπασκόνια που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτερότητα και δυσκολία.»

Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Κάναμε δύο καλές προπονήσεις. Χρειαζόμαστε υγεία και πρέπει να αξιοποίησουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε ειδικά τώρα στην αρχή όσα περισσότερα ματς γίνεται».

Για τον τομέα που χρειάζεται βελτίωση ο Ολυμπιακός: «Αμυντικά. Και έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο. Για αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ρεάλ πριν λίγες μέρες».