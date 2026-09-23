Νέα επίθεση Τσέφεριν σε Ινφαντίνο και FIFA - «Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν έχει αποκατασταθεί μετά την κατάρρευση του αμφιλεγόμενου σχεδίου ιδιωτικών επενδύσεων της FIFA, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του αφότου ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, πρότεινε την επανεξέταση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τη Σύνοδο Κορυφής του Ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία την Τετάρτη, ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ανέφερε ότι η ενότητα, η διαφάνεια και η διακυβέρνηση που εξυπηρετούν το ευρύτερο συμφέρον του αθλήματος είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο ποδόσφαιρο.

«Ωστόσο, δεν βάζουν όλοι το παιχνίδι πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες τους» είπε ο Τσέφεριν.

«Η εμπιστοσύνη στο άθλημά μας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την ενότητα, τη διαφάνεια και μια διακυβέρνηση που εξυπηρετεί τους πολλούς, όχι τους λίγους. Τον τελευταίο καιρό, και οι τρεις παραμερίστηκαν από ανθρώπους που είχαν ορκιστεί να τους προστατεύουν».

«Το εγχείρημα που κατέστρεψε την ενότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μπορεί να εγκαταλείφθηκε, αλλά η εμπιστοσύνη που έσπασε δεν έχει επιστρέψει και η αποκατάστασή της είναι έργο δικό μας τώρα».

Ο Τσέφεριν δεν κατονόμασε άμεσα τον Ινφαντίνο ή τη FIFA, αλλά τα σχόλιά του αποτελούσαν προφανή αναφορά στην εγκαταλελειμμένη πρόταση πώλησης μεριδίου 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ιδιώτες επενδυτές. Το σχέδιο αποσύρθηκε τον Ιούλιο έπειτα από σφοδρή αντίθεση από την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την CONCACAF (σ.σ. η συνομοσπονδία της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής).

«Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται» τόνισε ο Τσέφεριν και συνέχισε: «Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει η UEFA εδώ και χρόνια και είμαι βέβαιος ότι αυτή η σύνοδος θα μεταφέρει αυτό το μήνυμα ακόμη παραπέρα».

Η παρέμβασή του έγινε δύο ημέρες αφότου ο Ινφαντίνο επιχείρησε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μέσω επιστολής προς το Συμβούλιο της FIFA και τους προέδρους όλων των 211 ομοσπονδιών-μελών.

Ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο να αποφασίσει αν επιθυμεί την ανάθεση μιας ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης του πλαισίου διακυβέρνησης της FIFA για τις μεγάλες στρατηγικές πρωτοβουλίες, προτείνοντας παράλληλα διαβουλεύσεις με τις συνομοσπονδίες, τις ομοσπονδίες-μέλη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Όπως είπε, οποιαδήποτε αξιολόγηση θα μπορούσε να εξετάσει τους ρόλους του προέδρου, του προεδρείου, του Συμβουλίου και του Κογκρέσου, καθώς και τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Η επιστολή δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει την εμπιστοσύνη αρκετών ομοσπονδιών που είχαν επικρίνει τον Ινφαντίνο για την επενδυτική πρόταση.

Ο Ινφαντίνο έχει δηλώσει ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην ηγεσία της FIFA και αναμένεται να διεκδικήσει άλλη μια θητεία στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2027.

Ο Τσέφεριν σημείωσε ότι όσοι διοικούν το άθλημα πρέπει να θυμούνται ποιον υπηρετούν.

«Το παιχνίδι θα παραμείνει ασφαλές αν όσοι το διοικούν θυμούνται για ποιον το διοικούν» κατέληξε.