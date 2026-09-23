Η Μπάγερν ονειρεύεται... Χάαλαντ για αντικαταστάτη του Κέιν

Το σενάριο που ονειρεύεται η Μπάγερν Μονάχου για τη διαδοχή του Χάρι Κέιν 

Η Μπάγερν ονειρεύεται... Χάαλαντ για αντικαταστάτη του Κέιν
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Την επιστροφή του Χάαλαντ στη Γερμανία ονειρεύεται η Μπάγερν Μονάχου μόλις ο Κειν αποχωρήσει από τους Βαυαρούς.

Σύμφωνα με το Team Talk η Μπάγερν θέλει να αντικαταστήσει τον Άγγλο σουπερσταρ με τον αρχισκόρερ της Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο δε βιάζεται, αφού είναι διατεθειμένη να περιμένει μερικές σεζόν μέχρι να αποχωρήσει ο Κέιν.

Οι άνθρωποι του Γερμανικού συλλόγου θεωρούν πιθανό και ρεαλιστικό αυτό το σενάριο.

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