Ολυμπιακός: Με 13 παίκτες στη Βιτόρια

Αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός για την πρεμιέρα του στο νέο πρωτάθλημα της Euroleague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπασκόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχωρούν για τη χώρα των Βάσκων με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στην αποστολή 13 παίκτες.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντζιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς