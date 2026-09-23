Εθνική Ελλάδας: Πώς η 3η θέση στο Nations League της... ανοίγει το δρόμο για το EURO 2028

Για το πιο δύσκολο τεστ της μέχρι το... επόμενο ετοιμάζεται η Εθνική η οποία αναχώρησε σήμερα για το Βελιγράδι ενόψει του αυριανού κρίσιμου πρώτου αγώνα της απέναντι στη Σερβία (24/09, 21:45) στο πλαίσιο της League A του Nations League.

Μάλιστα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει αρκετές πιθανότητες να φύγει με το «διπλό» από τις αποσκευές της προτού ταξιδέψει στη Γερμανία για τον δεύτερο αγώνα του ομίλου.

Δεδομένα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όταν έκανε τεράστιο διπλό μέσα στο Wembley και όταν συγκέντρωνε 15 βαθμούς σε έναν όμιλο κόντρα σε Αγγλία, Ιρλανδία και Φινλανδία ήξερε πως θα «άλλαζε πίστα» και θα αντιμετώπιζε δυσκολότερους αντιπάλους μετά την άνοδό της στη League A.

Έτσι, η κληρωτίδα έφερε στο δρόμο της Εθνικής τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, ένα δύσκολο μονοπάτι, στο οποίο όμως αν καταφέρει να μείνει όρθια θα «στρώσει» μόνη της τον δρόμο της για το Euro 2028.

H UEFA επειδή γνώριζε πολύ καλά πως οι Εθνικές αντιμετώπιζαν το Nations League ως «φιλικά με αίγλη» και όχι ως μια διοργάνωση μείζονος σημασίας, αποφάσισαν να συνδέσουν άμεσα την πορεία των ομάδων σε αυτή, με το επερχόμενο Euro στα γήπεδα της Αγγλίας, Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας.

Έτσι, οι ομάδες των τεσσάρων ομίλων της League A, που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3, δεν γλυτώνουν απλώς τον άμεσο υποβιβασμό. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι δύο χειρότεροι τέταρτοι υποβιβάζονται απευθείας, ενώ οι άλλοι δύο παίζουν μπαράζ. Αν η Εθνική καταφέρει να τερματίσει στην 3η θέση εξασφαλίζει πως στις 6 Δεκεμβρίου του 2026 στο Μπέλφαστ, στην κλήρωση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, θα βρίσκεται στο Pot 1.

Επομένως, θα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να είναι η ισχυρή ομάδα του ομίλου της και να αποφύγει πολλά Ευρωπαϊκά «μεγαθήρια» όπως είναι η Αγγλία, η Ισπανία, η Γαλλία κ.α.

Ο στόχος όλων στην Εθνική μας είναι αδιαμφισβήτητα το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον όμιλο του Nations League, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε πως και η 3η θέση αυτή την φορά θα έχει την... τιμητική της.