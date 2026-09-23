Εθνική Ελλάδας: Ο ευχάριστος «πονοκέφαλος» του Γιοβάνοβιτς - Οι 4+1 ποδοσφαιριστές που άφησε εκτός

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για τη δυσκολότερη αποστολή της στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τεχνική ηγεσία αφού θα συμμετέχει στη League A του Nations League, προτού η διοργάνωση της UEFA αλλάξει μορφή.

Στο πλαίσιο αυτής της διακοπής των εθνικών ομάδων, διάρκειας τριών εβδομάδων το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει τέσσερις πολύ απαιτητικούς αγώνες, ταξιδεύοντας αρχικά σε Σερβία (24/09, 21:45) και Γερμανία (27/09, 21:45) προτού υποδεχτεί στην Τούμπα, αρχικά την Ολλανδία (01/10, 21:45) και στη συνέχεια την Γερμανία (04/10, 21:45).

Η Εθνική μας ομάδα έχει δεδομένα αλλάζει επίπεδο, έχει περάσει στο επόμενο level και αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από την παρουσία της στην League Α, κάτι που εξασφάλισε αφού έκανε εκείνο το τεράστιο διπλό στο Wembley και επειδή συγκέντρωσε συνολικά 15 βαθμούς στο προηγούμενο Nations League, αλλά αποδείχθηκε και από το περασμένο καλοκαίρι.

Έλληνες ποδοσφαιριστές μεταγράφηκαν σε κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης με ποσά που «ζαλίζουν». Το δίδυμο Καρέτσας - Κωνσταντέλιας στη Ντόρτμουντ, ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ, ο Κουλιεράκης στη Ρόμα αλλά και αρχικά ο Τζολάκης και στην «εκπνοή» ο Μουζακίτης στη Χαλ, είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Αν προσθέσει κανείς τον Παυλίδη που βρίσκεται εδώ και μερικές σεζόν στη Μπενφίκα και σκοράρει κατά ριπάς, τον Κωστούλα που έχει βρει ρυθμό και πατήματα και «τιμωρεί» τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, τον Δουβίκα που παίζει στην Κόμο που αγωνίζεται στο Champions League, τον Μαυροπάνο που αν και αμυντικός έχει βάλει ήδη 4 γκολ σε 7 αγωνιστικές στην Championship με τη φανέλα της Γουεστ Χαμ και τους Βαγιαννίδη - Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ, μιλάμε πλέον για ένα σύνολο που έχει ποιότητα και παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ας μη ξεχνάμε και τους «ντόπιους» Τετέι που αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή του αήττητου Παναθηναϊκού του Νίστρουπ και τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Ρέτσο που ήδη κράτησε το μηδέν στο Europa League και τον Χρήστο Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ.

Η Εθνική «σφύζει» πλέον από ποιότητα και έχει ένα από τα πιο πλήρη ρόστερ που είχε στη διάθεσή της με πολλαπλές λύσεις σε κάθε γραμμή του γηπέδου. Αξίζει κανείς να αναλογιστεί μόνο την χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται σε αυτές τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντιληφθεί την «επόμενη πίστα» στην οποία έχει πλέον περάσει η «Γαλανόλευκη».

Σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή αξία αυτής της 26αδας που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ανέρχεται στα... 320,60 εκατομμύρια ευρώ! Και αν προσθέσει κανείς και την αξία του μεγάλου άτυχου της φετινής σεζόν, του Γιάννη Κωνσταντέλια, αυτό το ποσό εκτοξεύεται ακόμα περισσότερο.

Οι 4+1 που έμειναν εκτός

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει περισσότερα «όπλα» στη φαρέτρα του απ΄ότι ποτέ άλλοτε και αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, όπως είναι λογικό δε μπορούν να κληθούν όλοι και αναγκαστικά ορισμένοι θα πρέπει να μείνουν εκτός κλήσεων και να περιμένουν υπομονετικά το επόμενο παράθυρο για να διεκδικήσουν μια θέση στην αποστολή της Εθνικής.

Έτσι, επιχειρούμε να ρίξουμε μια ματιά σε όσους θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται σε αυτές τις κλήσεις για τις 4 αναμετρήσεις απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία και ατύχησαν που θα βρεθούν εκτός.

Νίκος Χριστογεώργος

Ο Νίκος Χριστογεώργος, όπως και όλη η ομάδα του ΟΦΗ, έχει αναμφίβολα τραβήξει όλα τα μάτια επάνω του τους τελευταίους μήνες με τα «πράματα και θάματα» που κάνει το σύνολο του Χρήστου Κόντη, τρελαίνοντας τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη με τις φοβερές του εμφανίσεις.

Ο Χριστογεώργος είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΟΦΗ και κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στο νικηφόρο ντεμπούτο των Κρητικών στη League Phase του Europa League απέναντι στη Χόφενχαϊμ, ενώ έχει κρατήσει επίσης 3 Clean Sheet και στη Superleague στις 5 πρώτες αναμετρήσεις.

Σίγουρα έχει το ταλέντο για να βρίσκεται στις κλήσεις, ωστόσο είναι και άτυχος που έχει να ανταγωνιστεί την πληρέστερη ίσως τριάδα τερματοφυλάκων που είχε η Εθνική. Ποιος μπορεί να αδικήσει τον Γιοβάνοβιτς που κάλεσε τον βασικό και πρωτοπόρο της Serie A με τη Λάτσιο, Χρήστο Μανδά, τον Τζολάκη που στις πρώτες 3 αγωνιστικές της Premier League κατέβασε ρολά και κράτησε το μηδέν, ενώ ήδη έχει προλάβει να πιάσει και ένα πέναλτι, ή τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο που αγωνίζεται στην 5η Σεβίλλη στο πολύ δυνατό της ξεκίνημα στη La Liga.

Αναμφίβολα θα έρθει και η ώρα του Νίκου Χριστογεώργου να φορέσει τη Γαλανόλευκη.

Ο Νίκος Χριστογεώργος Eurokinissi Sports

Νίκος Αθανασίου

Ο Νίκος Αθανασίου αποχώρησε ως δανεικός πέρυσι το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό για να μετακομίσει στην Πορτογαλία και τη Ρίο Άβε για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να βελτιωθεί ποδοσφαιρικά. Έπειτα από 17 συμμετοχές στους Πορτογάλους αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παραχωρηθεί εκ νέου δανεικός στον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί έμειναν ικανοποιημένοι και ανανέωσαν τον δανεισμό του και φέτος το καλοκαίρι, με τον Αθανασίου να ανταποδίδει στο μέγιστο την εμπιστοσύνη του Χρήστου Κόντη, έχοντας μετατραπεί σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του, μετρώντας στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν 1 γκολ, 2 ασίστ και 6 ανέπαφες εστίες.

Ο Νίκος Αθανασίου Eurokinissi Sports

Με τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη να του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει μια θέση στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η θέση του αριστερού ακραίου μπακ «παιζόταν» μεταξύ του Κυριακόπουλου και του Αθανασίου, αφού ήταν δεδομένο πως ο «Greek Scouser» Κώστας Τσιμίκας θα βρισκόταν στις κλήσεις.

Ο κύριος Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Γιώργο Κυριακόπουλο που και ο ίδιος πραγματοποιεί μαγικό ξεκίνημα στη σεζόν και καλύπτει ολομόναχος το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη στο αήττητο ξεκίνημα των «Πράσινων» στη σεζόν.

Ταξιάρχης Φούντας

Ολοκληρώνουμε με τον έτερο «Κρητικό» που θα μπορούσε να βρίσκεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Ταξιάρχη Φούντα.

Ο Φούντας θεωρείται το «πρόσωπο» του ΟΦΗ αφού πρωτοστατεί μαζί με τον Θανάση Ανδρούτσο (που κλήθηκε) στο εγχείρημα του ΟΦΗ να είναι ανταγωνιστικός σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι εμφανίσεις του μιλούν από μόνες τους.

Πέρυσι κατάφερε να σημειώσει 9 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ φέτος έβαλε τα πρώτα δύο ευρωπαϊκά γκολ των Κρητικών στον προκριματικό για τo Europa League απέναντι στη ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ταξιάαρχης Φούντας Eurokinissi

Δεδομένης της απουσίας του αρχηγού της Εθνικής, Τάσου Μπακασέτα, της απόσυρσης του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια αλλά και την μη κλήση του Δημήτρη Πέλκα, δεδομένα η θέση «10» της Εθνικής έχει κενά, με τον Φούντα να έχει τις δυνατότητες να τα καλύψει, ενώ έχει την ικανότητα να αγωνιστεί εξίσου ποιοτικά και στα δύο άκρα της επίθεσης.

Σίγουρα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί.

Γιώργος Γιακουμάκης

Η θέση του κεντρικού επιθετικού στην Εθνική Ελλάδος είναι αδιαμφισβήτητα η πληρέστερη αυτή τη στιγμή. Παυλίδης, Κωστούλας, Δουβίκας, Ιωαννίδης και Τετέι θα «παλέψουν» για μια θέση στη βασική 11αδα της Εθνικής μετρώντας ήδη πολλά γκολ ο καθένας τους στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ όλοι τους αγωνίζονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από την Αραβική Αλ Αϊν στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Eurokinissi Sports

Δε λέμε πως αδικήθηκε ή πως έπρεπε να μείνει κάποιος από τους παραπάνω εκτός για να κάνει χώρο για τον Γιακουμάκη, ωστόσο είναι ένα όνομα άξιο αναφοράς δεδομένης της καλής επαφής του με τα δίχτυα διαχρονικά και που έχει δώσει στο παρελθόν λύσεις στην Εθνική.

Σωτήρης Κοντούρης

Ο Σωτήρης Κοντούρης έθελξε ολόκληρη την περυσινή σεζόν με την απόδοσή του, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που «ανάγκασε» τον Παναθηναϊκό να τον αποκτήσει τον χειμώνα από τον Παναιτωλικό. Θεωρείται ένα από τα κορυφαία εγχώρια ταλέντα και στα 21 του χρόνια σίγουρα θα έχει στο μέλλον πολλές ευκαιρίες να αγωνιστεί με το Εθνόσημο, ωστόσο μιας και η Εθνική μας «πονάει» αρκετά στα χαφ, ίσως θα μπορούσε να έχει μια θέση στο τωρινό ρόστερ.

Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως το ξεκίνημα στη σεζόν δεν είναι αυτό που ονειρεύοταν ο Κοντούρης, αφού δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ, και ο χρόνος συμμετοχής του είναι σαφώς περιορισμένος...

Ο Σωτήρης Κοντούρης Eurokinissi Sports

Όπως και να' χει, είναι ευλογία για έναν προπονητή να αντιμετωπίζει δύσκολα διλλήματα αναφορικά με το ποιους ποδοσφαιριστές θα καλέσει και ποιους αναπόφευκτα θα αφήσει έξω και είναι ένας ευχάριστος «πονοκέφαλος» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να γνωρίζει πως έχει αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έτοιμους στη διαθεσή του να περιμένουν το κάλεσμά του.