Εθνική Ελλάδας: Πάει πανέτοιμη στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα του Nations League

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία της για το πρώτο παιχνίδι της League A κόντρα στη Σερβία. 

Εθνική Ελλάδας: Πάει πανέτοιμη στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα του Nations League
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Πανέτοιμη για να μπει με το δεξί στο Nations League 2026-27 είναι η Εθνική Ελλάδας.

Η γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στη χώρα μας την Τρίτη (22/09) με απογευματινή προπόνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ζέσταμα, ασκήσεις τακτικής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε μικρό χώρο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (23/9, 12:00) η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ταξιδέψει για το Βελιγράδι, όπου το βράδυ της Πέμπτης (24/09, 21:45) θα αντιμετωπίσει τη Σερβία.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45 (Τούμπα)

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45 (Τούμπα)

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45 (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

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