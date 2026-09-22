Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

Νέα προβλήματα προστέθηκαν στο αγωνιστικό πλάνο του ΠΑΟΚ, καθώς οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα τέθηκαν εκτός δράσης μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και η διάγνωση ήταν κοινή: εξάρθρωση ώμου. Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, αποφασίστηκε ότι η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνει μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Για τον Τάχα Άλι, μάλιστα, πρόκειται για τραυματισμό που επανεμφανίζεται. Ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα στον ώμο από την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τότε είχε επιλεγεί συντηρητική θεραπεία, με δεδομένο όμως ότι υπήρχε κίνδυνος να παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Η εξέλιξη επιβεβαίωσε τελικά αυτό το ενδεχόμενο και ο 26χρονος μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου, όπως και ο Παβλένκα.