· ΠΑΟΚ

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

Άσχημα τα νέα στον «δικέφαλο» με τους δύο ποδοσφαιριστές.

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα προβλήματα προστέθηκαν στο αγωνιστικό πλάνο του ΠΑΟΚ, καθώς οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα τέθηκαν εκτός δράσης μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Οι δύο ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και η διάγνωση ήταν κοινή: εξάρθρωση ώμου. Μετά την αξιολόγηση της κατάστασής τους από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, αποφασίστηκε ότι η αποκατάσταση θα πρέπει να γίνει μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Για τον Τάχα Άλι, μάλιστα, πρόκειται για τραυματισμό που επανεμφανίζεται. Ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα στον ώμο από την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τότε είχε επιλεγεί συντηρητική θεραπεία, με δεδομένο όμως ότι υπήρχε κίνδυνος να παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα.

Η εξέλιξη επιβεβαίωσε τελικά αυτό το ενδεχόμενο και ο 26χρονος μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να περάσει εκ νέου την πόρτα του χειρουργείου, όπως και ο Παβλένκα.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:11 SUPER LEAGUE

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

18:09 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Θέλουμε χρόνο για να ενωθούμε, θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αριάγκα: «Σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν»

17:59 SUPER LEAGUE

Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση

17:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκιόκερες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο - Στο στόχαστρο της Μίλαν

17:12 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής

17:03 SUPER LEAGUE

Μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία για τα τηλεοπτικά - Οι αποφάσεις στη Super League

16:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Κολό Μουανί

16:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναγιώτης Άντζας: Το ιδιαίτερο τατουάζ στο σώμα του για να τιμήσει τον πατέρα του, Παρασκευά

16:03 SUPER LEAGUE

Στην ΕΠΟ ο Μπέος για τη διαιτησία!

16:03 ΣΠΟΡ

Ethos, Pathos, Athlos: Το IRONMAN® 70.3® Greece ανάβει ξανά τη φλόγα του παγκόσμιου τριάθλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας