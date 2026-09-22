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Αριάγκα: «Σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν»

Στην Ονδούρα βρίσκεται ο Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος ενσωματώθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και μίλησε κατά την άφιξή του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην ΑΕΚ.

Αριάγκα: «Σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν»
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Ο Κέρβιν Αριάγκα βρίσκεται στην Ονδούρα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της χώρας του για τις προσεχείς αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Κατά την άφιξή του στην πατρίδα του, ο μέσος της ΑΕΚ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου που τον περίμεναν και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο Αριάγκα στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή που είχε από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα, τόσο από το τεχνικό επιτελείο όσο και από τους νέους συμπαίκτες του, υπογραμμίζοντας πως το κλίμα στην ομάδα τον έχει βοηθήσει σημαντικά στο πρώτο διάστημα της παρουσίας του.

Όσα είπε ο Αριάγκα:

«Από τότε που έφτασα στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν καλά. Το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου και σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν. Η αλήθεια είναι ότι πάντα στην καριέρα μου σκεφτόμουν περισσότερο την οικογένειά μου πέρα από οτιδήποτε άλλο.

Είμαι ευγνώμων στον Θεό για ακόμα μια ευκαιρία να είμαι εδώ περιμένοντας να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο την Εθνική.

Ελπίζουμε να συνεχίσουμε στην ίδια γραμμή, συνεχίζοντας να δουλεύουμε για να βάλουμε το όνομα της Ονδούρας ψηλά και να μπορέσουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε με την Εθνική ομάδα. Ο κόσμος δεν θέλει λόγια, αλλά πράξεις. Πάμε να δουλέψουμε και η δουλειά μας στο γήπεδο να μιλήσει για αυτό που θέλουμε. Τα παιχνίδια πρώτα πρέπει να τα παίξεις και μετά να πανηγυρίσεις. Δεν υπάρχουν εύκολα ματς σε αυτό το επίπεδο, όλα έχουν δυσκολίες».

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