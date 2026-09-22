Μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία για τα τηλεοπτικά - Οι αποφάσεις στη Super League

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στη Super League αναφορικά με το μοντέλο αξιοποίησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος, καθώς οι ομάδες συμφώνησαν να προχωρήσουν στην εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης από τη Deloitte.

Η σχετική πρόταση κατατέθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και εγκρίθηκε ομόφωνα, με τη συμβουλευτική εταιρεία να καλείται να εξετάσει συνολικά τις δυνατότητες που υπάρχουν γύρω από την προοπτική της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης.

Βασικό αντικείμενο της μελέτης θα είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, αλλά και η διερεύνηση του κατά πόσο ένα ενιαίο μοντέλο διαχείρισης θα μπορούσε να ενισχύσει τα συνολικά έσοδα της Super League.

Παράλληλα, θα εξεταστούν οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις για τις ΠΑΕ, ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη εικόνα πριν ανοίξει η συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Δεν προχώρησε η πρόταση για ισόποση κατανομή

Στην ίδια συζήτηση τέθηκε και η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για ισόποση κατανομή των τηλεοπτικών εσόδων στις 14 ομάδες της Super League.

Η συγκεκριμένη εισήγηση, ωστόσο, δεν οδηγήθηκε σε ψηφοφορία, καθώς Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Ως αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο θέμα δεν προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Κανονικά σε ισχύ τα υπάρχοντα συμβόλαια

Παράλληλα, οι ΠΑΕ συμφώνησαν ότι τα τηλεοπτικά συμβόλαια που βρίσκονται ήδη σε ισχύ θα τηρηθούν κανονικά.

Η συζήτηση για πιθανή κεντρική διαχείριση αφορά το μέλλον και δεν μεταβάλλει τις υφιστάμενες συμφωνίες των ομάδων με τους τηλεοπτικούς παρόχους.

Συνεπώς, τα σημερινά συμβόλαια εξακολουθούν να ισχύουν βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη για τα έσοδα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήρε θέση και για το ζήτημα της διαχείρισης των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το στοίχημα.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι δεν τίθεται ζήτημα να αποφασίζει κάποιος άλλος για τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος θα διαθέτει τα συγκεκριμένα έσοδα.

«Δεν θα πει κανένας στον Ολυμπιακό πώς θα μοιράσει τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και το στοίχημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.