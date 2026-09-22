Ζαλγκίρις: Μέχρι το 2029 ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος - Χωρίς buy out το συμβόλαιό του

Μέχρι το 2029 θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε αλλαγές στο συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής της λιθουανικής ομάδας, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, ο οποίος διευκρίνισε πως οι τροποποιήσεις στη συμφωνία δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές, γι' αυτό και δεν υπήρξε κάποια επίσημη μεγάλη ανακοίνωση.

«Προχωρήσαμε σε αλλαγές στο συμβόλαιο και αυτό έχει ήδη υλοποιηθεί. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, γι' αυτό και δεν κάναμε κάποια μεγάλη ανακοίνωση. Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ναβίτσκας αποκάλυψε ακόμη πως οι επαφές με τον 32χρονο γκαρντ είχαν ξεκινήσει πριν κάνει την εμφάνισή του το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτησή του, με τους «πράσινους» να καταλήγουν τελικά στον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο αθλητικός διευθυντής της Ζαλγκίρις, από το νέο συμβόλαιο του Ουίλιαμς-Γκος αφαιρέθηκε και ο όρος «buy out».