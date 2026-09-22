Στην ΕΠΟ ο Μπέος για τη διαιτησία!

Συνάντηση Γκαγκάτση με Μπέο για τη διαιτησία στο Βόλος – ΑΕΚ.

Στην ΕΠΟ ο Μπέος για τη διαιτησία!
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Συνάντηση με τον Μάκη Γκαγκάτση είχε το πρωί της Τρίτης (22/9) ο Αχιλλέας Μπέος, με αφορμή όσα συνέβησαν στη διαιτησία της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΚ.

Ο διοικητικός επικεφαλής της θεσσαλικής ΠΑΕ πέρασε το κατώφλι των γραφείων της ΕΠΟ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Η συγκεκριμένη συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων και ενώ ο Μπέος είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις.

Σημείο αναφοράς αποτέλεσε ο καταλογισμός πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, απόφαση που είχε προκαλέσει τις δημόσιες αντιδράσεις του ισχυρού άνδρα του Βόλου.

Μάλιστα, μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μπέος είχε κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια των διαιτητών, σε μία εξέλιξη που είχε προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην υπόθεση.

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