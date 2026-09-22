· Άρσεναλ

Άρσεναλ: «Δένει» Αρτέτα - Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Ισπανός προπονητής

Οι «κανονιέρηδες» δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον έμπειρο τεχνικό.

Άρσεναλ: «Δένει» Αρτέτα - Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Ισπανός προπονητής
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Τη συμφωνία που θα κρατήσει τον Μικέλ Αρτέτα στο τιμόνι της Άρσεναλ για τα επόμενα χρόνια φέρεται να έχουν ολοκληρώσει οι δύο πλευρές, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία.

Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Λονδρέζους, το οποίο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια πολυετή πορεία, κατά την οποία ο Αρτέτα έχει καταφέρει να επαναφέρει την Άρσεναλ στις υψηλές θέσεις του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία, ο ρόλος του στην αγωνιστική μεταμόρφωση των «κανονιέρηδων» ήταν καθοριστικός. Η ομάδα απέκτησε ξανά σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις και επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση σημαντικών τροπαίων.

Η φετινή συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στο πρότζεκτ που έχει δημιουργηθεί στο «Έμιρεϊτς», με τον Αρτέτα να έχει πλέον μπροστά του έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Την κορυφή της Ευρώπης.

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