Άρσεναλ: «Δένει» Αρτέτα - Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Ισπανός προπονητής
Οι «κανονιέρηδες» δείχνουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον έμπειρο τεχνικό.
Τη συμφωνία που θα κρατήσει τον Μικέλ Αρτέτα στο τιμόνι της Άρσεναλ για τα επόμενα χρόνια φέρεται να έχουν ολοκληρώσει οι δύο πλευρές, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία.
Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Λονδρέζους, το οποίο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται έπειτα από μια πολυετή πορεία, κατά την οποία ο Αρτέτα έχει καταφέρει να επαναφέρει την Άρσεναλ στις υψηλές θέσεις του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία, ο ρόλος του στην αγωνιστική μεταμόρφωση των «κανονιέρηδων» ήταν καθοριστικός. Η ομάδα απέκτησε ξανά σταθερή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις και επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση σημαντικών τροπαίων.
Η φετινή συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά ψήφο εμπιστοσύνης στο πρότζεκτ που έχει δημιουργηθεί στο «Έμιρεϊτς», με τον Αρτέτα να έχει πλέον μπροστά του έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Την κορυφή της Ευρώπης.