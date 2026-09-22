Μπόνγκα: «Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες κι έμπνευση για να τα κερδίσεις όλα»

Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί ένα από τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν κι έχει ήδη δείξει από τις πρώτες του παρουσίες πόσο σημαντικός μπορεί να είναι στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στην Παρτίζαν.

«Πάντα το λέω αυτό για εκείνον, αλλά είναι ένας άνθρωπος που δίνει πραγματικά τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια. Προσέχει πάντα τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, τα οποία μερικές φορές μπορεί να είναι και τα βαρετά πράγματα. Όμως, αν καταφέρεις να τα εφαρμόσεις σε υψηλό επίπεδο, πιστεύω ότι μπορείς σίγουρα να ανεβάσεις το παιχνίδι σου σε άλλο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπόνγκα.

Ο Γερμανός αναφέρθηκε και στην απόφασή του να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως η ιστορία του συλλόγου και οι υψηλές απαιτήσεις αποτέλεσαν σημαντικό κίνητρο. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ερχόμουν σε μια ομάδα με πραγματικά σπουδαία ιστορία, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και έμπνευση για να τα κερδίσεις όλα. Προφανώς, αυτά είναι πράγματα που θέλω κι εγώ να πετύχω και θεωρώ ότι ήταν σίγουρα ένας λόγος που με έκανε να έρθω εδώ».

Η αναφορά στον Σιλβέν Φρανσίσκο

Ο Μπόνγκα μίλησε και για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον οποίο έχει υπάρξει συμπαίκτης στην Μπάγερν, ενώ στάθηκε και στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τις συνεχείς αναμετρήσεις στην EuroLeague. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Παίξαμε μαζί στην Μπάγερν. Προφανώς, με τους υπόλοιπους έχεις παίξει τόσες πολλές φορές αντίπαλος, οπότε είναι σαν να αρχίζεις να γνωρίζεις ο ένας τον άλλον λίγο μέσα από τις μεταξύ σας αναμετρήσεις. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που τους βλέπεις ξανά και ξανά, οπότε είναι σίγουρα ωραίο».

Ο ίδιος σχολίασε και τον χαρακτηρισμό «νεαρός βετεράνος», παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 26 ετών, λέγοντας ότι: «Είναι ένας αστείος τρόπος για να το πεις, γιατί πράγματι αισθάνομαι ότι είμαι ένας νεαρός βετεράνος. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και θεωρώ ότι είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε μια θέση όπου ακόμη μαθαίνεις τόσα πολλά για το παιχνίδι, για την EuroLeague, για το μπάσκετ και για τόσα άλλα πράγματα».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Την ίδια στιγμή, όμως, έχω ζήσει πάρα πολλά. Έχω ήδη δει πάρα πολλά πράγματα σε διαφορετικά επίπεδα. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό με βοηθάει καθημερινά να διαχειρίζομαι ορισμένες καταστάσεις. Οπότε είναι σίγουρα καλό να έχεις αυτή την εμπειρία».

Ο ενθουσιασμός για το Telekom Center Athens

Ο Μπόνγκα αναφέρθηκε και στην εμπειρία που περιμένει να έχει πλέον ως παίκτης του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, αφού μέχρι σήμερα το είχε ζήσει ως αντίπαλος.

Ο Γερμανός ανέφερε ότι: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, προφανώς, γιατί από το να παίζω απέναντί τους, τώρα θα παίζω για εκείνους. Πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι σαν μια επιπλέον ώθηση ενέργειας. Μόλις βρεθείς στο παρκέ, αισθάνεσαι ότι ολόκληρο το γήπεδο ουσιαστικά δονείται» και συνέχισε: «Μερικές φορές αυτό σου δίνει ένα επιπλέον βήμα, σαν να σου δίνει μια επιπλέον καρδιά. Έχοντας παίξει εδώ ως αντίπαλος, γνωρίζεις σίγουρα ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη έδρα».

Επίσης, στάθηκε στις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από τον Παναθηναϊκό και στην προσπάθεια για την κατάκτηση της Euroleague, υπογραμμίζοντας πως: «Πάντα σκέφτομαι ότι όταν οι άνθρωποι έχουν πολλές προσδοκίες από εσένα, αυτό σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι έχουν και μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσένα, ότι είσαι ικανός να τα καταφέρεις. Εγώ το βλέπω ως κίνητρο, ως ένδειξη ότι οι άνθρωποι πραγματικά πιστεύουν σε εμάς και λένε: “Με την ομάδα που έχετε, πραγματικά έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε τα πάντα”».

Καταλήγοντας, είπε: «Οπότε, το να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με αυτή τη νοοτροπία και να πιστεύουμε πραγματικά, βλέποντας κάθε άνθρωπο, κάθε μέλος της ομάδας, να δουλεύει καθημερινά για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, για την κατάκτηση αυτού του τίτλου της Euroleague, αποτελεί σίγουρα ένα μεγάλο κίνητρο».