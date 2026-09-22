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Πρώτο θέμα στο preview της Euroleague η επιστροφή Ζοτς: «Δημιουργούμε νέα γενιά φιλάθλων» (vid)

Η επιστροφή του «άρχοντα των δαχτυλιδιών» κυριαρχεί στο βίντεο για την επιστροφή της Euroleague.

Πρώτο θέμα στο preview της Euroleague η επιστροφή Ζοτς: «Δημιουργούμε νέα γενιά φιλάθλων» (vid)
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Η Euroleague επιστρέφει και όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα πρόσωπο μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην πρεμιέρα της regular season.

Ο λόγος για τον θρυλικό Ζέλικο Όμπραντοβιτς που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό με σκοπό να φέρει το όγδοο αστέρι στο «τριφύλλι».

Η Euroleague στο preview που ετοίμασε είχε κεντρικό θέμα τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος αναφέρθηκε στο «τριφύλλι», ενώ για τον... άρχοντα των δαχτυλιδιών μίλησαν οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο και Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα είπαν Ομπράντοβιτς, Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και Λεσόρ

«Όλοι θυμούνται αυτά τα 13 χρόνια. Ότι παίξαμε 27 τελικούς και κατακτήσμαε 23 τρόπαια, αλλά το πιο σημαντικό είναι φημιουργούμε νέα γενιά φιλάθλων και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό» ανέφερε αρχικά ο Ομπράντοβιτς.

«Είναι από τους καλύτερους προπονητές της Euroleague, οπότε η προοπτική να τον έχουμε στην ομάδα μας είναι κάτι σπουδαίο», τόνισε για τον Ζοτς ο Γιαμπουσέλε.

Από τη μεριά του ο Σιλβέν Φρανσίσκο είπε για τον θρυλικό Σέρβο προπονητή: «Το γεγονός ότι με προπονεί εκείνος είναι κάτι μοναδικό. Ξέρουμε τον θρύλο και το γεγονός ότι τον έχουμε είναι απίθανο».

Ο Ματίας Λεσόρ τόνισε: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό χωρίς να μιλάμε για τον Ζέλικο, ακόμα και πριν γυρίσει».

«Οι άνθρωποι σκέφτονται για εμένα διάφορα. Είναι η άποψή τους. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό. Είμαι προπονητής μπάσκετ, πάω στο κρεβάτι σκεπτόμενος το μπάσκετ, ξυπνάω σκεπτόμενος για το μπάσκετ και είμαι τόσο παθιασμένος γι' αυτό που είναι το πιο σημαντικό» ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Όταν κοιτάς την ομάδα μας, το ρόστερ μας, έχουμε την ευκαιρία να πάμε εκεί (σ.σ. Final 4), αλλά για να πάμει εκεί θα είναι μακρύς ο δρόμος, θα είναι δύσκολο» τόνισε ο Γιαμπουσέλε.

Ο Φρανσίσκο είπε ότι: «Είμαστε μία ψηλή και super physical ομάδα και ταλαντούχα, αλλά θα δούμε πως θα πάει το πράγμα».

Κλείνοντας ο Σέρβος προπονητής ανέφερε: «Οι φίλοι του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν πολύ καλά τα πάντα. Δεν θα σε συγχωρήσουν αν δεν παλέψεις, οπότε αυτό είναι το κύριο που χρειάζεται. Να καταλαβούμε ότι κανείς μας δεν είναι πάνω από την ομάδα».

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