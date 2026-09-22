Πρόταση της Νίκης Βόλου στον Βοσνιάδη - Συμφώνησε με Γεωργιάδη ο Πανσερραϊκός

Αλλαγές στους πάγκους από πολύ νωρίς στη Super League 2, με τον Πανσερραϊκό και τη Νίκη Βόλου να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός προπονητικού ντόμινο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Πανσερραϊκός αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Αλέκο Βοσνιάδη, έπειτα από το ξεκίνημα που δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του συλλόγου. Μετά από τρεις αγωνιστικές, τα «λιοντάρια» έχουν συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς, μετρώντας δύο ήττες, ενώ το βαρύ 8-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Ο Γεωργιάδης αφήνει τον Πανθρακικό

Ο διάδοχος του Βοσνιάδη στον πάγκο του Πανσερραϊκού έχει ουσιαστικά βρεθεί και είναι ο Κώστας Γεωργιάδης. Ο Έλληνας τεχνικός αποχωρεί από τον Πανθρακικό, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο νεοφώτιστος Πανθρακικός έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές και παραμένει αήττητος, ωστόσο ο Γεωργιάδης έχει ήδη αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές του και αναμένεται να αποτελέσει άμεσα και επίσημα τον νέο προπονητή του Πανσερραϊκού.

Η Νίκη Βόλου κινείται για τον Βοσνιάδη

Την ίδια ώρα, εξελίξεις υπάρχουν και στη Νίκη Βόλου, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά.

Η ομάδα του Βόλου έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα χωρίς βαθμό και βρίσκεται στην τελευταία θέση, γεγονός που έχει οδηγήσει τη διοίκηση στην αναζήτηση λύσης για τον πάγκο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Αλέκο Βοσνιάδη, επιδιώκοντας να τον κάνει δικό της.

Για την ώρα, πάντως, ο έμπειρος τεχνικός δεν εμφανίζεται θετικός στην προοπτική να αναλάβει τη Νίκη Βόλου. Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται άμεσα εξελίξεις, με το ένα ντόμινο να οδηγεί στο άλλο στους πάγκους της Super League 2.