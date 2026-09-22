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Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο τελευταίος πρωταθλητής με τη Φιορεντίνα, Σέρτζιο Καρπανέζι

Ο Σέρτζιο Καρπανέζι πέθανε σε ηλικία 90 ετών κι ήταν ο τελευταίος εν ζωή ποδοσφαιριστής της Φιορεντίνα που είχε κατακτήσει το σκουντέτο με τους «βιόλα» τη σεζόν 1955/56.

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο τελευταίος πρωταθλητής με τη Φιορεντίνα, Σέρτζιο Καρπανέζι
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Έφυγε από τη ζωή ο Σέρτζιο Καρπανέζι, βυθίζοντας στο πένθος το ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός είχε συνδέσει το όνομά του με τη Φιορεντίνα κι ήταν ο τελευταίος εν ζωή ποδοσφαιριστής της ομάδας που είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Καρπανέζι, ο οποίος είχε γεννηθεί στη Σπέτσια, φόρεσε τη φανέλα των «βιόλα» στην ιστορική σεζόν 1955/56, όταν σε ηλικία μόλις 20 ετών κατέκτησε το σκουντέτο. Η μεταγραφή του στη Φιορεντίνα κόστισε 400.000 λιρέτες, ενώ το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα ήρθε στις 13 Μαΐου 1956 στη Φεράρα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο, καθώς κατάφερε να βρει δίχτυα, έπειτα από ασίστ του Ζουλίνιο.

Με τη φανέλα της Φιορεντίνα κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές στο πρωτάθλημα σε τέσσερις σεζόν. Στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παλέρμο, ΣΠΑΛ, Ρόμα και Σαμπντόρια. Στην τροπαιοθήκη του προστέθηκαν ακόμη το Κύπελλο Ιταλίας με τη Ρόμα το 1964, καθώς και το Κύπελλο Εκθέσεων το 1961.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Καρπανέζι ακολούθησε την προπονητική. Εργάστηκε σε ομάδες μικρότερων κατηγοριών, μεταξύ άλλων σε Μακερατέζε, Λέκο, Πίζα, Μόντσα, Σπέτσια και Πράτο. Στην τελευταία άφησε ιδιαίτερο αποτύπωμα, καθώς γνώρισε την αγάπη του κόσμου κι οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Serie C2 τη σεζόν 1982/83.

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