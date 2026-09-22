Ιστορικές αλλαγές στον στίβο: Χρηματικά έπαθλα στους οκτώ πρώτους - Πότε θα γίνει πραγματικότητα

Η European Athletics αλλάζει τα δεδομένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, καθώς στη διοργάνωση του 2028 στη Σιλεσία της Πολωνίας θα διανεμηθούν συνολικά **3,5 εκατ. ευρώ** σε χρηματικά έπαθλα.

Για πρώτη φορά, οι αθλητές θα επιβραβεύονται οικονομικά ανεξάρτητα από το αγώνισμα, με χρήματα να δίνονται στις **οκτώ πρώτες θέσεις και στα 50 αγωνίσματα** του προγράμματος.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης θα λάβει **30.000 ευρώ**, ο δεύτερος 15.000 και ο τρίτος 10.000 ευρώ. Τα έπαθλα για τις θέσεις 4-8 ανέρχονται σε 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Στις σκυταλοδρομίες, το ποσό θα μοιράζεται στα μέλη κάθε ομάδας.

Η αλλαγή αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος «Gold Crown», που εφαρμόστηκε στις διοργανώσεις της Ρώμης το 2024 και του Μπέρμιγχαμ το 2026. Τότε, ωστόσο, τα μπόνους των 50.000 ευρώ δίνονταν μόνο στις κορυφαίες επιδόσεις συγκεκριμένων κατηγοριών, με αποτέλεσμα ακόμη και αθλητές που κατακτούσαν μετάλλιο να μην ανταμείβονται απαραίτητα οικονομικά.

Η διοργάνωση της Σιλεσίας θα έχει, παράλληλα, ιστορικό χαρακτήρα, καθώς η Πολωνία θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου.