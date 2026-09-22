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Παναθηναϊκός: Σε «κλειστό κλαμπ» με Σίτι, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα - Η επική «πράσινη» εκκίνηση

Σ’ ένα ιδιαίτερο και «κλειστό» κλαμπ της Ευρώπης συγκαταλέγεται ο Παναθηναϊκός, ελέω της εξαιρετική του εκκίνησης στην Stoiximan Super League.

Παναθηναϊκός: Σε «κλειστό κλαμπ» με Σίτι, Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα - Η επική «πράσινη» εκκίνηση
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Το απόλυτο των πέντε νικών στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήγε στη διακοπή του πρωταθλήματος έχοντας συλλέξει το 100% των βαθμών που διεκδίκησε.

Η επίδοση αυτή τοποθετεί τους «πράσινους» σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο γκρουπ ομάδων στην Ευρώπη, καθώς μόλις οκτώ σύλλογοι έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να μην έχουν καμία απώλεια βαθμών στα πρωταθλήματά τους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Μάντσεστερ Σίτι έχει επίσης ξεκινήσει με 5Χ5 στην Premier League, ενώ η Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια έχει πετύχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Bundesliga.

Ακόμη καλύτερη είναι η επίδοση της Μπαρτσελόνα στη LaLiga και της Πόρτο στην Πορτογαλία, καθώς αμφότερες έχουν κάνει το 7Χ7.

Τη συγκεκριμένη οκτάδα συμπληρώνουν η Νόα από την Αρμενία και η Ούνα Στράσεν από το Λουξεμβούργο, οι οποίες μετρούν από οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις (8Χ8), καθώς και η Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ, που έχει ξεκινήσει με 5Χ5.

Για τον Παναθηναϊκό, το ξεκίνημα με πέντε νίκες αποτελεί το καλύτερο στη Stoiximan Super League από τη σεζόν 2022-'23. Τότε, οι «πράσινοι» είχαν πραγματοποιήσει ακόμη πιο εντυπωσιακή εκκίνηση, καθώς είχαν φτάσει στο 10Χ10.

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