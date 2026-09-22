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Αιχμηρή ανακοίνωση της ΑΕΚ μετά τον Βόλο: «Κόλπα παλιά, φτηνά και πολύ προβλέψιμα»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τοποθετήθηκε για όσα ακολούθησαν του «διπλού» στον Βόλο, κάνοντας λόγο για προσπάθειες δημιουργίας τοξικού κλίματος κι εντυπώσεων.

Αιχμηρή ανακοίνωση της ΑΕΚ μετά τον Βόλο: «Κόλπα παλιά, φτηνά και πολύ προβλέψιμα»
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Οι «κιτρινόμαυροι» απάντησαν με αιχμηρό τρόπο σε όσα χαρακτήρισε προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων και «τοξικότητας» γύρω από την Ένωση.

Μέσω της ανακοίνωσής της, η ΑΕΚ υποστηρίζει πως πίσω από συγκεκριμένες κινήσεις υπάρχουν σκοπιμότητες, τονίζοντας παράλληλα πως η πραγματικότητα στο τέλος αποκαλύπτεται.

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Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— πολύ προβλέψιμα.

Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ήλιο».

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