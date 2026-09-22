Παναθηναϊκός AKTOR - Παρί: Ιφί για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα - «Καυτή ατμόσφαιρα στην Αθήνα»

Στο Telekom Center, απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, θα κάνει η Παρί την πρεμιέρα της στη φετινή Ευρωλίγκα, έχοντας μπροστά της μία από τις πιο δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Ο Ναντίρ Ιφί αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που θα συναντήσει η γαλλική ομάδα στην Αθήνα, επισημαίνοντας πως οι παίκτες της Παρί γνωρίζουν ήδη ότι το κλίμα στις εξέδρες θα είναι ιδιαίτερα έντονο.

Ο σούπερ σταρ των Γάλλων στάθηκε, παράλληλα, στο γεγονός ότι η ομάδα του βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία δημιουργίας, καθώς στο ρόστερ υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Όπως σημείωσε, κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο ετοιμότητας αυτή την περίοδο της σεζόν.

Ο Ιφί υπογράμμισε, πάντως, πως μια νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά για την Παρί, ενισχύοντας τη χημεία και τον χαρακτήρα της ομάδας.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας ό,τι έγινε στο Super Cup. Πέφτουμε κατευθείαν στα βαθιά, με ένα εξαιρετικά δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα. Κανείς δεν βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του σε αυτό το σημείο της σεζόν, ειδικά εμείς που έχουμε τόσα νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μας περιμένει μια καυτή, εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Ελπίζω να φύγουμε από εκεί με τη νίκη. Μια νίκη σε τέτοιες συνθήκες είναι καθοριστική για να χτίσουμε τη χημεία και τον χαρακτήρα μας ως ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιφί.