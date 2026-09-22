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Αποθέωση στην Αγγλία για τον Κωστούλα: «Ένα απίστευτο μείγμα δημιουργού και καθαρού σκόρερ»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ξεχωρίσει στο ξεκίνημα της σεζόν στην Premier League κι έχει αναγκάσει τους Άγγλους να στάζουν μέλη για όσα κάνει με τη φανέλα της Μπράιτον.

Αποθέωση στην Αγγλία για τον Κωστούλα: «Ένα απίστευτο μείγμα δημιουργού και καθαρού σκόρερ»
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Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο Νησί βρίσκεται ο 19χρονος Έλληνας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Ο Κωστούλας έχει ήδη καταγράψει οκτώ συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τον συνολικό χρόνο συμμετοχής του ανέρχεται στα 550 λεπτά, με τον ίδιο να έχει πετύχει τέσσερα γκολ και να έχει προσθέσει τρεις ασίστ. Μάλιστα, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της Μπράιτον στην Premier League, απέναντι στην Άρσεναλ και την Κόβεντρι, ο Κωστούλας είχε καθοριστική παρουσία, καθώς συμμετείχε σε συνολικά τέσσερα γκολ, με δύο τέρματα και δύο ασίστ.

Η αγωνιστική του εικόνα έχει ήδη ανοίξει συζήτηση στην Αγγλία, καθώς οι εμφανίσεις του έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν τις δυνατότητες που διαθέτει και την προοπτική που παρουσιάζει. Θετικά σχόλια για τον νεαρό επιθετικό έκανε και το «Football Talent Scout». Η γνωστή σελίδα που ασχολείται με το scouting αναφέρθηκε στην εξέλιξη του Κωστούλα, ξεχωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τη δημιουργία με την εκτελεστική του ικανότητα.

«Ο θαυμασμός μου για τον Χαράλαμπο Κωστούλα είναι τεράστιος από την πρώτη φορά που τον είδα να αγωνίζεται στην ομάδα νέων του Ολυμπιακού. Και συνεχίζει να μεγαλώνει με κάθε του εμφάνιση. Ένα απίστευτο μείγμα δημιουργικού δεύτερου επιθετικού και καθαρού σκόρερ. Κορυφαίο πρόσπεκτ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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