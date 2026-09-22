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ΑΕΚ: Πανέτοιμος ο Ρότα μετά τη διακοπή – Οι σκέψεις για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη

Ο Λάζαρος Ρότα αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρη δράση μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ εξετάζει την αγορά των ελεύθερων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Πανέτοιμος ο Ρότα μετά τη διακοπή – Οι σκέψεις για την απόκτηση ελεύθερου παίκτη
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Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ανησυχίας στην ΑΕΚ αναφορικά με την κατάσταση του Λάζαρου Ρότα. Ο διεθνής δεξιός μπακ απουσίασε από την αναμέτρηση με τον Βόλο, ενώ δεν συμμετείχε και στις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας στο Nations League, εξαιτίας χτυπήματος στο πόδι.

Ο Ρότα αναμένεται να χρειαστεί περίπου δέκα ημέρες μέχρι να επανέλθει σταδιακά σε πλήρη ρυθμό προπονήσεων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά τη διακοπή, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην Allwyn Arena στις 10 Οκτωβρίου.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός έχει πιο δύσκολο δρόμο επιστροφής και στόχος του είναι να προλάβει την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 14 Οκτωβρίου, για το Champions League.

Όπως έχετε διαβάσει, όμως, στην ΑΕΚ δεν προτίθενται να ρισκάρουν την επιστροφή του πριν από την πλήρη αποκατάστασή του κι ως εκ τούτου δύσκολη θεωρείται κι η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Η επάνοδός του θα γίνει όταν κριθεί απόλυτα έτοιμος, με την αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι να αποτελεί ένα πιθανό, αλλά όχι δεδομένο, χρονικό ορόσημο για την επιστροφή του στη δράση.

Ανοικτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης, αλλά…

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα μετά τη νίκη στο «Πανθεσσαλικό», με την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών να παραμένει διαθέσιμη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους κυρίως σε ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν στο δεξί άκρο της άμυνας. Δεν πρόκειται, ωστόσο, να γίνει κίνηση απλώς για την ενίσχυση του ρόστερ.

Για να προχωρήσει η ΑΕΚ σε μεταγραφή, τόσο ο Νίκολιτς όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα θα πρέπει να θεωρούν ότι πρόκειται για περίπτωση που μπορεί να προσφέρει άμεσα και ουσιαστικά στην ομάδα. Παράλληλα, σημαντική προϋπόθεση είναι ο ποδοσφαιριστής να μην χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσει σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά ιδιαίτερα παίκτες που έχουν μείνει ελεύθεροι, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν περάσει ακόμη κι αρκετοί μήνες από την τελευταία φορά που συμμετείχαν σε ομαδικό πρόγραμμα προετοιμασίας. Εν κατακλείδι, το ενδεχόμενο απόκτησης ελεύθερου ποδοσφαιριστή υπάρχει, αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες…

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