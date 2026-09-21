«Δήλωσε συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας η Μονακό»

Αίτημα συμμετοχής στη δεύτερη κατηγορία της ABA League φέρεται να έχει καταθέσει η Μονακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής «Meridian Sport».

Η διοίκηση της ομάδας του Πριγκιπάτου ήρθε σε επίσημη επαφή με τους ανθρώπους της ABA, εκφράζοντας την επιθυμία της να ενταχθεί άμεσα στο πρωτάθλημα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται τα αμέσως επόμενα εικοσιτετράωρα.

Υπενθυμίζεται πως ο γαλλικός σύλλογος αποβλήθηκε από το εγχώριο πρωτάθλημα εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που τον ταλαιπωρούν, ενώ πριν από λίγες ημέρες, το Εθνικό Ολυμπιακό και Αθλητικό Συμβούλιο της Γαλλίας (CNOSF) απέρριψε την τελευταία της προσπάθεια για να εξασφαλίσει τουλάχιστον μια θέση στη NM1, την τρίτη κατηγορία της χώρας.

Όπως αποκαλύπτει το σερβικό μέσο, η επιστολή της Μονακό προς τη διοίκηση της ABA League αναφέρει μεταξύ άλλων: «Λαμβάνοντας υπόψη τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις πρόσφατες επαφές μας, αλλά και τις ειδικές κανονιστικές συνθήκες που διαμορφώνουν την αγωνιστική κατάσταση του συλλόγου για τη σεζόν 2026/2027, αιτούμαστε από τα αρμόδια όργανα της Adriatic Basketball Association να δώσουν προτεραιότητα σε μια πλήρη νομική και κανονιστική αξιολόγηση σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξής μας στην ABA 2 League».