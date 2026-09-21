Ολυμπιακός: Στον Νταβίντ Ροντρίγκες τα ηνία της Κ19

Τον νέο προπονητή της Κ19 του συλλόγου βρήκε όπως όλα δείχνουν ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια με τον Νταβίντ Ροντρίγκες και ο 34χρονος θα διαδεχθεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον Γιώργο Σίμο στο... τιμόνι της ομάδας Νέων.

Ο νεαρός Ισπανός γεννημένος το 1992 αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία της ακαδημίας και θα πλαισιώσει τους συμπατριώτες του, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και Άλβαρο Ρούμπιο, όντας ο τρίτος τεχνικός από την Ιβηρική χερσόνησο στο «λιμάνι».

Πρόκειται για έναν προπονητή με σπουδαίο ακαδημαϊκό και τεχνοκρατικό υπόβαθρο. Κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, πτυχιούχος Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ και εξειδικευμένος στο Big Data, ο Ροντρίγκες έχει διατελέσει εκπαιδευτής προπονητών στην RFFM και Διευθυντής Ποδοσφαίρου στην ισπανική ομοσπονδία (RFEF).

Στα πρώτα του βήματα εργάστηκε στις υποδομές της Ρεάλ Βαγιαδολίδ και οδήγησε τη Μπέτις σε μια ιστορική πρόκριση στο Copa del Rey. Αργότερα ανέλαβε την Κ19 της Αλκορκόν, κατέχοντας παράλληλα τη θέση του Διευθυντή Μεθοδολογίας, ενώ τη σεζόν 2022-23 κάθισε στον πάγκο της Κ19 της Χετάφε.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία, όπου τη σεζόν 2023-24 διετέλεσε βοηθός του Κριστιάν Αμπάτε στην Primavera της Μίλαν φτάνοντας μέχρι τον τελικό του UEFA Youth League απέναντι στον Ολυμπιακό. Την τελευταία διετία εργάστηκε στη Μόντενα, αρχικά ως προπονητής της Primavera και έπειτα ως προπονητής βελτίωσης παικτών στην πρώτη ομάδα.