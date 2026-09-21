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Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντούμφρις έφυγε μόνος του με το πούλμαν της ομάδας από το «Μετροπολιτάνο» (vid)

Άγνωστο παραμένει γιατί ο Ντούμφρις ήταν μόνος του στο πούλμαν της Ρεάλ μετά την εκτός έδρας ήττα στο «Μετροπολιτάνο»

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντούμφρις έφυγε μόνος του με το πούλμαν της ομάδας από το «Μετροπολιτάνο» (vid)
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Η Ρεάλ Μαδρίτης ηττήθηκε με 2-1 από την συμπολίτισσα Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο» με τους «Μερένγκες» να εκφράζουν σοβαρά παράπονα για την διαιτησία, κάνοντας λόγο για δύο περιπτώσεις που οι ποδοσφαιριστές του Σιμεόνε θα έπρεπε να έχουν αποβληθεί.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο ήταν τόσο έξαλλος μετά το τελικό σφύριγμα, που εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, έχοντας εκτυπώσει σε Α4 τις αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται έντονα η Ρεάλ.

Ωστόσο, ένα ακόμα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το χθεσινό ντέρμπι της Μαδρίτης και αυτό δείχνει τον Ολλανδό δεξιό μπακ της Ρεάλ, Ντένζεν Ντούμφρις να αποχωρεί από το γήπεδο με το πούλμαν της ομάδας... ολομόναχος.

Σίγουρα επρόκειτο για ένα άβολο σκηνικό για τον ίδιο, ενώ άγνωστο παραμένει το γεγονός γιατί ο Ντούμφρις διάλεξε να επιστρέψει με το πούλμαν, την ώρα που οι υπόλοιποι συμπαίκτες του αλλά και το προπονητικό επιτελείο έφυγαν με οικογένεια και φίλους.

Δείτε το βίντεο:

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