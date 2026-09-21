· Νίκη Βόλου

Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Μαλεζάς

Πρόωρους τίτλους τέλους στη συνεργασία της με τον Στέλιο Μαλεζά έριξε η Νίκη Βόλου, με τον 41χρονο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας, μετά το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν.

Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Μαλεζάς
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Τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου, με τον 41χρονο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας έπειτα από μόλις έξι επίσημα παιχνίδια.

Το κάκιστο ξεκίνημα της σεζόν στη Superbet League 2 με συγκομιδή 0 βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν άφηνε πολλά περιθώρια στον Μαλεζά, με την ήττα από τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή να αποτελεί το κύκνειο άσμα του Έλληνα προπονητή.

Ο σύλλογος της Μαγνησίας βρίσκεται πια σε αναζήτηση τεχνικού και πλέον στοχεύει στο να ανακτήσει το χαμένος έδαφος που έχει δημιουργηθεί.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο».

https://www.instagram.com/p/Ddj1yvEuCUy/
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