Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Μαλεζάς

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου, με τον 41χρονο τεχνικό να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας έπειτα από μόλις έξι επίσημα παιχνίδια.

Το κάκιστο ξεκίνημα της σεζόν στη Superbet League 2 με συγκομιδή 0 βαθμών στις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν άφηνε πολλά περιθώρια στον Μαλεζά, με την ήττα από τον Πανθρακικό στην Κομοτηνή να αποτελεί το κύκνειο άσμα του Έλληνα προπονητή.

Ο σύλλογος της Μαγνησίας βρίσκεται πια σε αναζήτηση τεχνικού και πλέον στοχεύει στο να ανακτήσει το χαμένος έδαφος που έχει δημιουργηθεί.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε τα καλύτερα σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο».