· Παναθηναϊκός

O Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρήκε το... νέο σπίτι του και ο Παναθηναϊκός το απολαμβάνει!

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε ετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν, απολαμβάνοντας το νέο του «σπίτι» στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. 

O Γκερσόν Γιαμπουσέλε βρήκε το... νέο σπίτι του και ο Παναθηναϊκός το απολαμβάνει!
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Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτέλεσε μία από τις «βόμβες» που πυροδότησε ο Παναθηναϊκός AKTOR αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γάλλος φόργουορντ πείστηκε από το πλάνο των «πράσινων» και άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιαμπουσέλε φέρνει στον Παναθηναϊκό κάτι που πάντα αναζητούν οι ομάδες υψηλού επιπέδου: physicality χωρίς να χάνεται η απειλή από την περιφέρεια.

Μπορεί να παίξει κοντά στο καλάθι, να επιτεθεί με δύναμη, αλλά και να ανοίξει το γήπεδο.

Στα τέσσερα φιλικά που έδωσε η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε 9,25 πόντους κατά μέσο όρο με 6/14 τρίποντα συνολικά, ενώ στο πρόσφατο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» μάζεψε και 10 ριμπάουντ σε δύο ματς.

Σε αυτά τα παιχνίδια έζησε για πρώτη φορά την εμπειρία του Telekom Center Athens, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να τον υποδέχονται με ζεστασιά.

Και ήδη το θεωρεί το «νέο σπίτι» του, όπως χαρακτηριστικά έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

Μάλιστα ο Παναθηναϊκός του απάντησε στο ίδιο post σημειώνοντας: «Σούπερ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ».

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