Τέλος εποχής στο NBA: Αποσύρθηκε από την προπονητική ο Ντοκ Ρίβερς

Τέλος εποχής στο NBA με τον Ντοκ Ρίβερς να ανακοινώνει οριστικά την απόσυρσή του από τους πάγκους του μαγικού κόσμου.

Ο 64χρονος Hall of Famer επιβεβαίωσε την απόφασή του τη Δευτέρα (21/09), ξεκαθαρίζοντας πως η προπονητική του διαδρομή ολοκληρώθηκε οριστικά.

Από τη σεζόν 2026-27, ο Ρίβερς θα αναλάβει ρόλο αναλυτή στους αγώνες που θα μεταδίδονται από τον τηλεοπτικό σταθμό NBC, το Peacock και το NBCSN.

«Μπορώ να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αποσύρομαι οριστικά. Είχα μια μεγάλη πορεία που κατέληξε στο Hall of Fame και είμαι ευγνώμων για τα όσα έζησα ως προπονητής και παίκτης. Για πρώτη φορά μπορώ να αφοσιωθώ 100% στην τηλεόραση και το περιμένω με ανυπομονησία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρίβερς, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί στον τηλεοπτικό αέρα μαζί με τον γιο του, Όστιν Ρίβερς, που επίσης εργάζεται ως αναλυτής στο ίδιο δίκτυο.

Ο "Ντοκ" αποχωρεί αφήνοντας πίσω του μια βαριά κληρονομιά, καθώς βρίσκεται στην 6η θέση όλων των εποχών στο NBA τόσο σε νίκες (1.194) όσο και σε παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο με 2.059.

Η μεγαλύτερή του στιγμή της προπονητικής του καριέρας ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008, τους οποίους οδήγησε ξανά στους τελικούς δύο χρόνια αργότερα, ενώ κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του πέρασε από τους πάγκους των Ορλάντο Μάτζικ, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Μιλγουόκι Μπακς.

Πλέον, ο Ρίβερς κλείνει έναν τεράστιο κύκλο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στο NBA ως παίκτης, προπονητής και διοικητικό στέλεχος, έτοιμος πλέον για το νέο κεφάλαιο στην... τηλεοπτική του διαδρομή.