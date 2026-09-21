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ΑΕΚ: «Πάτησε» Ελλάδα ο Ερτέλ

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Τομά Ερτέλ, με τον Γάλλο να πιάνει... αμέσως δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: «Πάτησε» Ελλάδα ο Ερτέλ
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Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Τομά Ερτέλ έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (21/09) στην Ελλάδα για λογαριασμό της «Ένωσης» και αμέσως... πιάνει δουλειά.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος γκαρντ αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Τρίτης (22/09) και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει την πρώτη του γνωριμία με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους νέους του συμπαίκτες στη Sunel Arena.

Τις επόμενες ημέρες, ο Γάλλος θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και στο Super Cup του Περιστερίου το ερχόμενο Σάββατο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Την περασμένη σεζόν, με τη φανέλα της Βιλερμπάν, ο Ερτέλ είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.

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