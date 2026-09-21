Μπαρτσελόνα: Εξετάζει επενδυτές για το νέο γήπεδο - Δεν θέλουν να πληρώσουν οι Καταλανοί

Σε διαφορετικό μοντέλο χρηματοδότησης στρέφεται η Μπαρτσελόνα για την κατασκευή του νέου Palau Blaugrana, καθώς η διοίκηση του συλλόγου δεν θέλει το φιλόδοξο πρότζεκτ να επιβαρύνει τα οικονομικά της ομάδας.

Ο Τζοάν Λαπόρτα και ο οικονομικός αντιπρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Φεράν Ολιβέ, έδωσαν το στίγμα της στρατηγικής που ακολουθείται, αποκαλύπτοντας πως η κατασκευή του νέου γηπέδου θα προχωρήσει μέσω εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Μπαρτσελόνα έχει ήδη στα χέρια της αρκετές προτάσεις από επενδυτές.

Το νέο Palau δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ποσό των 300 εκατ. ευρώ που αφορά άλλα κομμάτια του συνολικού σχεδιασμού, ενώ βασική προϋπόθεση για τη διοίκηση είναι να μην προκύψει νέα δανειακή επιβάρυνση για τον σύλλογο και να μην επηρεαστεί η χρηματοδότηση του Espai Barça.

Η συμφωνία με ιδιώτη επενδυτή

Μία από τις προτάσεις που εξετάζονται προβλέπει την πλήρη ανάληψη του έργου από εξωτερικό επενδυτή. Η εταιρεία που θα επιλεγεί θα αναλάβει τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την κατασκευή του γηπέδου και σε αντάλλαγμα θα αποκτήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα μπορούσε να κυμανθεί από 35 έως 50 χρόνια, ανάλογα με τη συμφωνία που θα επιτευχθεί.

Ο Ολιβέ αποκάλυψε πως υπάρχουν ήδη αρκετές προσφορές, με το συγκεκριμένο μοντέλο να επιτρέπει στο έργο να καλύψει το κόστος του χωρίς να απαιτηθεί χρηματοδότηση από την Μπαρτσελόνα και χωρίς να αυξηθεί το χρέος της.

Η «Mundo Deportivo» αναφέρει πως το ενδιαφέρον από επενδυτές είναι σημαντικό, την ώρα που η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο να παραδώσει το νέο Palau μέχρι το τέλος της θητείας της, το 2031. Η νέα εγκατάσταση προβλέπεται να κατασκευαστεί στον χώρο όπου βρισκόταν το παλιό Miniestadi.

Στόχος οι 15.000 θέσεις

Ο σχεδιασμός του νέου γηπέδου έχει επίσης αναβαθμιστεί σε σχέση με το αρχικό πλάνο. Από τις 12.000 θέσεις που προέβλεπε η αρχική μελέτη, η χωρητικότητα αναμένεται πλέον να φτάσει τουλάχιστον τις 15.000 για αθλητικές διοργανώσεις.

Για συναυλίες και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, η χωρητικότητα θα μπορεί να αυξάνεται περίπου στις 20.000 θέσεις.

Η επιλογή των 15.000 θέσεων έχει ιδιαίτερη σημασία και για το μπάσκετ, καθώς θα επιτρέπει στο Palau να πληροί τις προϋποθέσεις της EuroLeague για τη διοργάνωση Final Four, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης.

Οι εξέδρες θα είναι αναδιπλούμενες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην εξωτερική κατασκευή του γηπέδου. Το σχέδιο προβλέπει διπλό γυάλινο περίβλημα, με στόχο τον περιορισμό του θορύβου και την καλύτερη προστασία της γύρω περιοχής.

Το καταλανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Tac Arquitectes, το οποίο είχε επικρατήσει στον σχετικό διαγωνισμό το 2016, εξακολουθεί να συμμετέχει στο πρότζεκτ. Παράλληλα, συνεργάζεται με την Artytech2, εταιρεία με εμπειρία στην εμπορική αξιοποίηση μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων και σύνδεση με το Movistar Arena της Μαδρίτης.

Στο κάδρο και το NBA Europe

Ένας ακόμη παράγοντας που φαίνεται να ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι το σχέδιο για την παρουσία του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στις 5 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Κόμο της Ιταλίας σημαντική συνάντηση για το συγκεκριμένο εγχείρημα, με τον Τζοάν Λαπόρτα να αναμένεται να συμμετάσχει.

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να βρίσκεται μεταξύ των συλλόγων που το NBA επιθυμεί να εντάξει στο ευρωπαϊκό του πρότζεκτ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον εμπορικό ενδιαφέρον στο νέο Palau.