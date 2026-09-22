Λιονέλ Μέσι: Η συλλεκτική φανέλα για το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή (video)

Μια ξεχωριστή φανέλα θα φορέσει ο Λιονέλ Μέσι στην τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο 39χρονος σταρ παρουσίασε το συλλεκτικό σχέδιο με το οποίο θα αγωνιστεί στις 6 Οκτωβρίου, απέναντι στο Μπενίν, στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες. «Ένα τελευταίο παιχνίδι... Μια φανέλα για μια ζωή», ανέφερε ο Μέσι στο βίντεο που δημοσίευσε σε συνεργασία με την Adidas.

Στο σχετικό στιγμιότυπο, ο αρχηγός της Αργεντινής απομακρύνει τη φανέλα που φόρεσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στη θέση της κρεμά τη νέα εμφάνιση. Σε αυτήν ξεχωρίζει το όνομά του με χρυσά γράμματα, όπως και το «10» στην πλάτη. Στο σχέδιο υπάρχει επίσης ο «Ήλιος του Μαΐου» (Sol de Mayo), το σύμβολο από τη σημαία της Αργεντινής που συνδέεται με την ανεξαρτησία και τη γέννηση του έθνους, σε πιο διακριτική μορφή.

Η αναμέτρηση με το Μπενίν θα αποτελέσει την 208η συμμετοχή του Μέσι με το εθνόσημο. Με τη φανέλα της Αργεντινής, μετράει 125 γκολ κι έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2024, δύο Copa America και το Finalissima, ενώ έχει κατακτήσει και το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.

Δείτε το σχετικό video: