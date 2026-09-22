· Γαλλία

Ο Ζιντάν ετοιμάζει τον Εμπαπέ σε ρόλο... έκπληξη

Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας προετοιμάζει τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης για μια νέα θέση.

Ο Ζιντάν ετοιμάζει τον Εμπαπέ σε ρόλο... έκπληξη
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Νέα εποχή ξεκινά στην εθνική Γαλλίας, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καλείται να οδηγήσει τους «τρικολόρ» μετά το τέλος της πολυετούς παρουσίας του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο.

Έπειτα από 14 χρόνια, ο Ντεσάν αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία και ο άλλοτε αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γαλλίας του 1998 ανέλαβε τα ηνία, έχοντας μπροστά του την αποστολή να διαμορφώσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία.

Ο «Ζιζού» φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει σε ορισμένες σκέψεις για το νέο αγωνιστικό μοντέλο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βρίσκεται στο επίκεντρο μίας από τις σημαντικότερες αλλαγές.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά δημοσιεύματα, ο Ζιντάν εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινήσει τον αρχηγό της εθνικής από τη θέση του σέντερ φορ και να τον επαναφέρει στα άκρα της επίθεσης, και συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά.

Ο Εμπαπέ έχει αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στην κορυφή τα τελευταία χρόνια, όμως ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός φέρεται να θεωρεί πως τα χαρακτηριστικά και η ταχύτητά του μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο όταν ξεκινά τις προσπάθειές του από τα πλάγια.

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