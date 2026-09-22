Σερβία - Ελλάδα: Πλήγμα με Βλάχοβιτς - Πάει για βασικός ο Γιόβιτς στην πρεμιέρα του Nations League

Χωρίς τον Ντούσαν Βλάχοβιτς θα παραταχθεί η Σερβία στις τέσσερις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου για το Nations League, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το παιχνίδι με την Ελλάδα την Πέμπτη (24/09).

Ο επιθετικός της Μπεσίκτας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και σύμφωνα με τη Mozzartsport ενημέρωσε τον Ομοσπονδιακό τεχνικό της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με την Ελλάδα, την Ολλανδία στις 27/09, τη Γερμανία την 01/10 και εκ νέου την Ολλανδία στις 04/10.

Πλέον, αυτό που απομένει να ξεκαθαρίσει είναι το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του Βλάχοβιτς. Ο ίδιος είχε ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φετινή σεζόν στην Τουρκία, έχοντας σημειώσει πέντε γκολ σε επτά συμμετοχές με τη Μπεσίκτας.

Η απουσία του ανοίγει τον δρόμο στον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αποτελεί τον επικρατέστερο υποψήφιο για να πάρει φανέλα βασικού στην επίθεση της Σερβίας.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται επίσης σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς έχει πετύχει έξι γκολ σε εννέα παιχνίδια τη φετινή σεζόν, γεγονός που τον φέρνει σε θέση φαβορί για την αρχική ενδεκάδα.