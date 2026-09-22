Με… άρωμα Eurocup: Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μπαχτσεσεχίρ στα «Μαυροσκούφεια» – Πού θα δείτε τον αγώνα

Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι περιλαμβάνει η τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Άρης και Μπαχτσεσεχίρ κοντράρονται λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Eurocup, καθώς είναι δύο από τα μεγάλα φαβορί. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Στους «κίτρινους» αναμένεται να φανεί αν ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του και τον Στέβαν Γιόβιτς, μετά την επιστροφή του Άνταμ Μοκόκα στη δράση στο παιχνίδι της Κυριακής (20/09) απέναντι στη Μύκονο. Από την άλλη, η τουρκική ομάδα παρουσιάζεται με νέο προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα ακριβό ρόστερ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20:00, με τον οικοδεσπότη Ηρακλή να αντιμετωπίζει τη Μύκονο. Για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Χάτσον και Κουκ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Το πρόγραμμα της ημέρας στα «Μαυροσκούφεια»