· Άρης · Ηρακλής · Μπαχτσεσεχίρ · Μύκονος

Με… άρωμα Eurocup: Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μπαχτσεσεχίρ στα «Μαυροσκούφεια» – Πού θα δείτε τον αγώνα

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπαχτσεσεχίρ για τα «Μαυροσκούφεια», σε μια αναμέτρηση ομάδων που αναμένεται να διεκδικήσουν το Eurocup - Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τη Μύκονο στο άλλο ματς της ημέρας.

Με… άρωμα Eurocup: Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μπαχτσεσεχίρ στα «Μαυροσκούφεια» – Πού θα δείτε τον αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι περιλαμβάνει η τελευταία ημέρα του τουρνουά.

Άρης και Μπαχτσεσεχίρ κοντράρονται λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να διεκδικήσουν το τρόπαιο του Eurocup, καθώς είναι δύο από τα μεγάλα φαβορί. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Στους «κίτρινους» αναμένεται να φανεί αν ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του και τον Στέβαν Γιόβιτς, μετά την επιστροφή του Άνταμ Μοκόκα στη δράση στο παιχνίδι της Κυριακής (20/09) απέναντι στη Μύκονο. Από την άλλη, η τουρκική ομάδα παρουσιάζεται με νέο προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα ακριβό ρόστερ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20:00, με τον οικοδεσπότη Ηρακλή να αντιμετωπίζει τη Μύκονο. Για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Χάτσον και Κουκ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Το πρόγραμμα της ημέρας στα «Μαυροσκούφεια»

  • 16:00 Άρης – Μπαχτσεσεχίρ ΣΚΑΪ Hybrid
  • 20:00 Ηρακλής – Μύκονος ΣΚΑΪ Hybrid
COMMENTS
LATEST NEWS
13:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το ξέσπασμα στη… λύτρωση από τον Σάλιακα - Η παρακάμερα με Λεβαδειακό

13:05 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου για ΠΑΟΚ: «Μία υπέροχη ιστορία - Όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος»

13:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στην Ιταλία: Πέθανε ο τελευταίος πρωταθλητής με τη Φιορεντίνα, Σέρτζιο Καρπανέζι

13:01 MVP

Η προσπέραση του Mika Häkkinen στον Schumacher που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ

12:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Παλιός... γνώριμος ο διαιτητής της Ελλάδας με τη Σερβία

12:43 SUPER LEAGUE

Μπέος: «Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου - Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο»

12:30 GREEK BASKET LEAGUE

Με Χούλιο Ιγκλέσιας υποδέχθηκε η ΑΕΚ τον Ερτέλ: Το video με τις πρώτες στιγμές του στην Αθήνα

12:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίθανη αποθέωση για Κωστούλα: «Ετοιμάζεται να γίνει το νέο αστέρι των 100 εκατ. ευρώ»

12:21 ΣΠΟΡ

Ιστορικές αλλαγές στον στίβο: Χρηματικά έπαθλα στους οκτώ πρώτους - Πότε θα γίνει πραγματικότητα

12:14 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τι είναι οι «αλευροτουφεκιές» που αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΑΕΚ

11:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Με νέα πρόσωπα η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα - Οι νέες κλήσεις από Τσάβι

11:35 MVP

4 Υπεραθλητές που έκαναν το ανθρώπινο σώμα να μοιάζει ασταμάτητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας