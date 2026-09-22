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ΑΕΚ: Το «τρελό» ποσό που θα πάρει σε βάθος τετραετίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η ΑΕΚ έκλεισε ένα σπουδαίο deal για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο ποσό της ιστορίας της σε βάθος τετραετίας. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Το «τρελό» ποσό που θα πάρει σε βάθος τετραετίας για τα τηλεοπτικά δικαιώματα
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Σε νέα συμφωνία για τα τηλεοπτικά της δικαιώματα προχώρησε η ΑΕΚ, με την Percapita να αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τα τηλεοπτικά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους κι η «Ένωση» κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ιδιαίτερα μυθικό οικονομικό deal.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία έχει τετραετή διάρκεια και προβλέπει συνολικά έσοδα 48 εκατομμυρίων ευρώ για την ΑΕΚ και πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει εξασφαλίσει ο σύλλογος μέσω αντίστοιχης εμπορικής συμφωνίας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν ξεκινά τώρα. Από την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ είχε παραχωρήσει στην Percapita τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων. Το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, ενδιαφέρον για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των «κιτρινόμαυρων» είχε εκφράσει και το SportFM TV.

Τελικά, οι «κιτρινόμαυροι» επέλεξαν την οικονομικά πιο συμφέρουσα πρόταση και πλέον αυτό που παραμένει ανοικτό είναι το πού θα μεταδίδονται οι αγώνες της ΑΕΚ από την επόμενη σεζόν. Η Percapita συνάπτει συμφωνίες με τα συνδρομητικά κανάλια, επομένως σε αυτή τη φάση δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τηλεοπτικός πάροχος θα μεταδίδει τους αγώνες της «Ένωσης».

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