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Nations League: Παλιός... γνώριμος ο διαιτητής της Ελλάδας με τη Σερβία

Σουηδική «σφυρίχτρα» στην πρεμιέρα της Εθνικής.

Nations League: Παλιός... γνώριμος ο διαιτητής της Ελλάδας με τη Σερβία
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Η UEFA έκανε γνωστό τον διαιτητή που θα «σφυρίξει» την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδος στην League A του Nations League, στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία (24/9, 21:45).

Την ευθύνη της αναμέτρησης θα έχει ο Σουηδός διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάχμποντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ. Τέταρτος διαιτητής θα είναι επίσης Σουηδός, ο Άνταμ Λάντεμπεκ.

Στο VAR η UEFA όρισε τον Ισπανό Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ, ενώ χρέη AVAR θα εκτελέσει ο συμπατριώτης του Θέσαρ Σότο Γκράδο.

Το… ελληνικό παρελθόν του Νίμπεργκ

O Σουηδός Νίμπεργκ έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν σε παιχνίδι της Ελλάδας.

Με τον Σουηδό η Εθνική ομάδα πανηγύρισε το διπλό στην Ιρλανδία με 2-0, για τα προκριματικά του Euro 2024, με τους Γιακουμάκη και Μασούρα να σκοράρουν σε εκείνη την αναμέτρηση.

Στο ξεκίνημα της σεζόν, βρέθηκε στο δρόμο της ΑΕΚ, καθώς σφύριξε στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα.

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