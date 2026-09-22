Λουτσέσκου για ΠΑΟΚ: «Μία υπέροχη ιστορία - Όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος»

Στη Ρουμανία βρίσκεται ξανά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολυετή παρουσία του στον ΠΑΟΚ και στα επτά χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή περίοδο της ζωής του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το κεφάλαιο του «δικεφάλου», χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του στην Ελλάδα ως «μια υπέροχη ιστορία ζωής».

Αναλυτικά όσα ανέφερε για τον ΠΑΟΚ

«Για μένα είναι μια υπέροχη ιστορία ζωής, επτά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε, η ζωή συνεχίζεται, εκείνοι θα προχωρήσουν στον δρόμο τους όσο καλύτερα γνωρίζουν, κι εγώ πρέπει να προχωρήσω στον δικό μου. Όμως θα είμαι για πάντα στην ιστορία του ΠΑΟΚ μέσα από όσα πετύχαμε, όπως είμαι στην ιστορία της Αλ Χιλάλ, της Ραπίντ ή του Μπρασόβ.

Υπέφερα πολύ, είχα δεθεί πολύ με τον ΠΑΟΚ, αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος, και ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο.

Όταν υπάρχει ένας χωρισμός, έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήμασταν μαζί και παλεύαμε μαζί, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τύψεις και απογοητεύσεις. Δεν βλέπεις ποτέ μια ερωτική ιστορία να τελειώνει με χαρά ή ενθουσιασμό.

Υποχρέωσή μας είναι να κρατήσουμε ό,τι όμορφο υπήρξε και να ξεχάσουμε αυτό το τελευταίο, άσχημο κομμάτι. Είτε το θέλουν είτε όχι, είμαι ένας προπονητής που ανήκει στην ιστορία του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς».