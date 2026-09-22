Μπέος: «Παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου - Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο»

Συνέχεια στην αντιπαράθεση που προέκυψε μετά την αναμέτρηση του Βόλου με την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό έδωσε ο Αχιλλέας Μπέος, μέσω νέας ανάρτησής του στα social media.

Ο δήμαρχος Βόλου αναφέρθηκε εκ νέου στα όσα ειπώθηκαν μετά το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Super League, υποστηρίζοντας πως τα λεγόμενά του σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον Μάρκο Νίκολιτς μεταφέρθηκαν με τρόπο που αλλοίωσε το πραγματικό τους περιεχόμενο.

Ο Μπέος στάθηκε ιδιαίτερα και στη φάση που προκάλεσε συζήτηση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς και το πέναλτι που ζητήθηκε από την ΑΕΚ.

Όπως υποστήριξε, στη μεταξύ τους συζήτηση ο Νίκολιτς του ανέφερε πως δεν είχε δει τη συγκεκριμένη φάση. Ο δήμαρχος Βόλου πρόσθεσε, ωστόσο, ότι στη συνέχεια ο Σέρβος προπονητής τοποθετήθηκε δημόσια και υποστήριξε πως υπήρχε παράβαση και κατ' επέκταση πέναλτι υπέρ της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγομένων μου, στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης, από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση.

Σας παραθέτω ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξη μου αναφορικά με τον Μάρκο Νίκολιτς. Μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι σκουπίδια ήσασταν και σκουπίδια παραμένετε. Ουδέποτε στη ζωή μου έχω μεταφέρει κάτι που δεν έχει ειπωθεί και ούτε πρόκειται να το κάνω.

ΥΓ. Μια και αναφερόμαστε στον κ. Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα».

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