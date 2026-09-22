«Στα... ραντάρ της Λέγκια Βαρσοβίας ο Σβάρνας»

Ο Στράτος Σβάρνας βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Λέγκια Βαρσοβίας ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, σύμφωνα με το «meczyki», με την πολωνική ομάδα να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του από τη Ράκοβ.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί βασικό στέλεχος της Ράκοβ από το καλοκαίρι του 2023, έχοντας πανηγυρίσει μαζί της την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός Κυπέλλου Πολωνίας.

Ωστόσο, το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί.

Τον θέλει από τον Ιανουάριο

Όπως αναφέρει το πολωνικό Μέσο, η Λέγκια έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Έλληνα στόπερ και έχει ήδη κάνει την απαραίτητη προεργασία, προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο, καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό στη Ράκοβ.

Για την ώρα δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, ο Σβάρνας φέρεται να βρίσκεται ψηλά στις επιλογές της Λέγκια, η οποία αναζητά λύσεις που θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην αγωνιστική της λειτουργία.

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι ο Σβάρνας δεν αναμένεται να ανανεώσει με τη Ράκοβ. Αυτό σημαίνει πως από τον Ιανουάριο θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει προσύμφωνο και να συμφωνήσει ως ελεύθερος για το καλοκαίρι.

Η Λέγκια, ωστόσο, φέρεται διατεθειμένη να πληρώσει τη Ράκοβ ώστε να εξασφαλίσει την άμεση μετακίνηση του Έλληνα αμυντικού και να τον εντάξει στο ρόστερ της από τον Ιανουάριο, αντί να περιμένει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του.