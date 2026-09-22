Έντονη δυσαρέσκεια στην ΑΕΚ: Ενοχλημένοι στην «Ένωση» για το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τον Βόλο

Η ΑΕΚ πήρε θέση από το πρωί για όσα ακολούθησαν την αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με τον Τάσο Τσατάλη αρχικά και την ΠΑΕ ΑΕΚ στη συνέχεια να τοποθετούνται δημόσια.

Η δεύτερη παρέμβαση ήρθε μέσω ανακοίνωσης της «Ένωσης», στην οποία τονίζεται πως όσοι επιχειρούν να δημιουργήσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το μηδέν «ποντάρουν σε κουτσά άλογα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις τάξεις της ΑΕΚ υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά το παιχνίδι στον Βόλο. Στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο εκτιμούν πως γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί συγκεκριμένο περιβάλλον εις βάρος της ομάδας.

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις συνδέονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο με όσα ειπώθηκαν μετά το τέλος της αναμέτρησης όσο και με την επικοινωνιακή διαχείριση που ακολούθησε. Στην ΑΕΚ θεωρούν πως επιχειρείται να παρουσιαστεί τεχνηέντως η «Ένωση» ως η ομάδα που ευνοήθηκε από τις αποφάσεις στο Πανθεσσαλικό. Παράλληλα, από την ΠΑΕ ΑΕΚ επισημαίνουν πως υπήρχαν φάσεις στο παιχνίδι για τις οποίες θα μπορούσε η ίδια να έχει παράπονα.

Μία από αυτές αφορά στο χέρι του Μεντίλ μετά το σουτ του Μάνταλου μέσα στην περιοχή, με διαιτητής και VAR να μην καταλογίζουν πέναλτι. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στη φάση του γκολ της ισοφάρισης του Βόλου, όπου όπως υπογραμμίζουν στην ΑΕΚ παίκτης που ήταν εκτεθειμένος είχε συμμετοχή στη φάση.

Επίσης, στην «Ένωση» στέκονται σε μία ακόμη φάση που αφορά στον Μεντίλ, καθώς θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε αντικρίσει δεύτερη κίτρινη κάρτα, πριν από εκείνη που αντίκρισε στις καθυστερήσεις και οδήγησε στην αποβολή του.