Ολυμπιακός: Οι οδηγίες για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ

Αντίστροφα μετρούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού για το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής σεζόν, με προορισμό τη Μασσαλία για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ενόψει της παρουσίας των οπαδών της στη γαλλική πόλη, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με χρήσιμες οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία.

Η ενημέρωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που θα ταξιδέψουν στη Μασσαλία για τον αγώνα με την Olympique de Marseille, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21:00 (Τοπική ώρα) στο "Stade Vélodrome", για τα ακόλουθα:

Ύστερα από τη σύσκεψη με τις αρχές της Μασσαλίας και κατόπιν οδηγιών της γαλλικής Αστυνομίας, συστήνεται στους φιλάθλους του Ολυμπιακού που θα διαμείνουν στη Μασσαλία, για την ασφάλειά τους, να επιλέξουν ξενοδοχεία στην περιοχή της Place de la Joliette, η οποία έχει οριστεί ως το επίσημο meeting point των φιλάθλων μας την ημέρα του αγώνα. Οι φίλαθλοί μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο meeting point από τις 14:00 έως τις 17:00.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και η ακύρωση/επικύρωση των εισιτηρίων. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα πραγματοποιείται στο Stade Vélodrome και, ως εκ τούτου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως στο meeting point. Οι φίλαθλοι θα αναχωρήσουν οργανωμένα από την περιοχή της Place de la Joliette με τρένα προς το Stade Vélodrome, σύμφωνα με το σχέδιο μετακίνησης που έχει καταρτίσει η γαλλική Αστυνομία. Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοί μας δεν θα μπορούν να μεταβούν μεμονωμένα στο γήπεδο «Stade Vélodrome» και όσοι δεν θα είναι τις προκαθορισμένες ώρες, δεν θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές συστήνουν στους Έλληνες φιλάθλους, κατά τις μετακινήσεις και την παραμονή τους στην πόλη της Μασσαλίας, να αποφεύγουν την εμφανή χρήση διακριτικών της ομάδας εκτός της ημέρας του αγώνα στο meeting point Place de la Joliette .

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης των εισιτήριων με προτεραιότητα στους κάτοχους εισιτήριων διάρκειας που θα ταξιδέψουν οι ίδιοι. Σε περίπτωση μη εξάντλησης θα διατεθούν στους φιλάθλους μας οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας.

Τυχόν νεότερες πληροφορίες ή οδηγίες των γαλλικών Αρχών θα γνωστοποιηθούν με νέα ενημέρωση».