Το αδιανόητο ρεκόρ του Παυλίδη - Ποιον παίκτη... κυνηγάει στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ

Η μάχη του πρώτου σκόρερ στην Ευρώπη έχει... φουντώσει.

Το αδιανόητο ρεκόρ του Παυλίδη - Ποιον παίκτη... κυνηγάει στην κούρσα για τον πρώτο σκόρερ
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Στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ της Ευρώπης βρίσκεται ο Ραφίνια, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ακολουθεί από κοντά και να δίνει ελληνικό χρώμα στη σχετική κατάταξη.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, έχοντας βρει δίχτυα 12 φορές σε επτά εμφανίσεις. Οι επιδόσεις του έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της LaLiga.

Πίσω από τον Ραφίνια βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος μετρά οκτώ γκολ σε επτά συμμετοχές με την Μπενφίκα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Ο Έλληνας επιθετικός δεν κατάφερε να προσθέσει ακόμη ένα τέρμα στο ενεργητικό του στο ντέρμπι με την Πόρτο, όπου η Μπενφίκα γνώρισε την ήττα με 3-1.

Ο πίνακας με τους κορυφαίους σκόρερ

1. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) - 12 γκολ σε 7 αγώνες

2. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) - 8 γκολ σε 7 αγώνες

3. Γκιφτ Όρμπαν (24 ετών/Αμεντσπόρ/Νιγηρία) - 7 γκολ σε 6 αγώνες

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (34 ετών/Τραμπζονσπόρ/Αίγυπτος) - 7 γκολ σε 6 αγώνες

5. Σέρχιο Καμέγιο (25 ετών/Ράγιο Βαγιεκάνο/Ισπανία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

6. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

7. Κιλιάν Μπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) - 7 γκολ σε 7 αγώνες

8. Βίκτορ Όσιμεν (27 ετών/Γαλατασαράι/Νιγηρία) - 6 γκολ σε 4 αγώνες

9. Ντόνιελ Μάλεν (27 ετών/Ρόμα/Ολλανδία) - 6 γκολ σε 5 αγώνες

10. Βεντάτ Μουρίκι (32 ετών/Φενερμπαχτσέ/Κόσοβο) - 6 γκολ σε 6 αγώνες

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