· ΠΑΟΚ

Επίσημο: Ανακοίνωσε Κώστογλου ο ΠΑΟΚ

Σε μία σπουδαία κίνηση προχώρησε ο «δικέφαλος»

Επίσημο: Ανακοίνωσε Κώστογλου ο ΠΑΟΚ
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Το επόμενο βήμα στην καριέρα του κάνει ο Χρήστος Κώστογλου, καθώς ολοκληρώθηκε κι επίσημα η μετακίνησή του από την Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ.

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος του Δικεφάλου και αναμένεται να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να εξελιχθεί μέσα από το αγωνιστικό πλάνο των «ασπρόμαυρων».

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χρήστου Κώστογλου. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα αγωνίζεται με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου στη Superbet League 2.

Ο Χρήστος Κώστογλου, γεννημένος το 2009, έρχεται από τη Ντόρτμουντ ως ένας πολλά υποσχόμενος μεσοεπιθετικός. Είναι Έλληνας διεθνής στις μικρές Εθνικές και μάλιστα θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, που θα γίνει στο Κατάρ τον Νοέμβριο του 2026.

Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία ίσως είναι ότι σε ηλικία επτά ετών ο Χρήστος πέρασε από τα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ, πριν μετακομίσει στη Γερμανία. Ήταν συμπαίκτης τότε με πολλά από τα παιδιά του PAOK Academy, με τα οποία θα ξαναβρεθεί φυσικά.

Καλώς ήρθες, Χρήστο!»

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