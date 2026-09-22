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Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παναθηναϊκός-Παρί και Μπασκόνια-Ολυμπιακός με «20 & Κάρφωσες»* στα καταστήματα Allwyn
 

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την έναρξη της Euroleague. Την Πέμπτη γίνεται το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ την Παρί και στις 21:30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων αμέτρητες αγορές και την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τη Euroleague:

  • Νικητής Διοργάνωσης
  • Ομάδα να προκριθεί στο Final Four
  • Over/Under Συνολικές Νίκες στην κανονική περίοδο
  • MVP- Κανονική περίοδος
  • Νικητής Κανονικής Περιόδου
  • Head to Ηead για ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στην κανονική περίοδο
  • Προπονητής της Χρονιάς
  • Αριθμός ελληνικών ομάδων στο Final Four

Σέντρα στο Nations Legue με «Επιστροφή Στοιχήματος»* & ειδικά στοιχήματα για την Εθνική Ομάδα

Την Πέμπτη ξεκινάει και το Nations League. Η Εθνική Ομάδα ανέβηκε στην 1η κατηγορία και παίρνει μέρος στον 2ο όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.

Στην 1η αγωνιστική αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (21:45) τη Σερβία στο Βελιγράδι. Στο άλλο ματς του ομίλου μας η Ολλανδία υποδέχεται την Γερμανία.

Tο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει ειδικά στοιχήματα για την Εθνική Ομάδα στα καταστήματα Allwyn:

  • Πρώτος σκόρερ ομάδας
  • Να κερδίσει/χάσει όλους τους εντός/εκτός έδρας αγώνες
  • Να παραμείνει αήττητη στην έδρα της
  • Να σκοράρει σε όλους τους αγώνες της φάσης των ομίλων
  • Over/Under Συνολικές Νίκες
  • Οver/Under συνολικά γκολ
  • Οver/Under Συνολικοί Πόντοι

Και αυτήν την σεζόν... εδώ σε καταλαβαίνουμε με Καθημερινό Calendar & Super Boosted odds

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, promos, αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Εθνικής την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Κάθε ημέρα προσφέρονται super ενισχυμένες αποδόσεις.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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