Ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ αποκτά ταυτότητα: Τα πέντε στοιχεία που τον κάνουν διαφορετικό (vids)

Πέντε παιχνίδια, πέντε νίκες, 13 γκολ υπέρ και μόλις τρία κατά. Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ξεκινήσει τη φετινή Super League με το απόλυτο και πέρα από τους 15 βαθμούς οι αριθμοί αποτυπώνουν μια ομάδα που αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Το «τριφύλλι» σκοράρει κατά μέσο όρο 2,6 φορές ανά παιχνίδι, δέχεται μόλις 0,6 γκολ ανά αγώνα και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά κατοχής και ακρίβειας στις μεταβιβάσεις του.

Πίσω από το 5/5, λοιπόν, υπάρχει μια σειρά από δεδομένα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η ομάδα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Η κατοχή γίνεται... όπλο για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να μετατρέψει την κατοχή της μπάλας σε πραγματική πίεση προς την αντίπαλη εστία. Στις πρώτες αγωνιστικές κινείται σε επίπεδα περίπου 64%-65% κατοχής, ενώ παράλληλα καταγράφει κατά μέσο όρο 15,4 τελικές προσπάθειες ανά παιχνίδι.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου 6,4 από αυτές τις προσπάθειες ανά αγώνα καταλήγουν στον στόχο.

Το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι «πράσινοι» έφτασαν στο 71% κατοχής και ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25 τελικές προσπάθειες, έναντι μόλις πέντε του αντιπάλου. Οι 11 από τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού ήταν στον στόχο.

Η κατοχή, επομένως, δεν μένει απλώς στα ποσοστά. Μετατρέπεται σε περισσότερες επιθέσεις, περισσότερες τελικές και μεγαλύτερη παρουσία στην αντίπαλη περιοχή.

Δεν εξαρτάται από έναν σκόρερ

Τα 13 γκολ σε πέντε αγωνιστικές μεταφράζονται σε 2,6 τέρματα ανά παιχνίδι, όμως εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επιθετική παραγωγή έχει περισσότερες από μία πηγές.

Ο Τάμπορδα έχει ήδη φτάσει τα τρία γκολ, ενώ ο Τετέι έχει σκοράρει δύο φορές. Στον πίνακα των σκόρερ έχουν προστεθεί, μεταξύ άλλων, οι Ουναΐ, Καλαμπρία και Ντέσερς, ενώ στην πρεμιέρα απέναντι στον Λεβαδειακό υπήρξε και αυτογκόλ.

Οι αριθμοί δείχνουν έτσι μια ομάδα που δεν περιμένει αποκλειστικά από έναν ποδοσφαιριστή να δώσει τη λύση. Τα 13 γκολ έχουν έρθει μέσα από διαφορετικούς πρωταγωνιστές και διαφορετικές αγωνιστικές καταστάσεις.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια σεζόν με αυξημένες υποχρεώσεις, καθώς ο Νίστρουπ χρειάζεται περισσότερους από έναν παίκτες ικανούς να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα.

Ένας Παναθηναϊκός που ξέρει να κρατά την μπάλα

Η εικόνα της κυκλοφορίας είναι επίσης ενδεικτική. Στο 2-0 επί του Λεβαδειακού, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 425 επιτυχημένες πάσες σε 485 συνολικά, έχοντας ακρίβεια 88%.

Στην Καλαμάτα οι επιτυχημένες μεταβιβάσεις έφτασαν τις 454 σε σύνολο 534, ενώ απέναντι στον ΠΑΟΚ το αντίστοιχο νούμερο ανέβηκε στις 578 επιτυχημένες πάσες σε 628 προσπάθειες, με ακρίβεια 92%.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δείχνουν ότι το «τριφύλλι» μπορεί να διατηρεί την κατοχή για μεγάλα διαστήματα και να κυκλοφορεί την μπάλα με συνέπεια. Η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται η προσπάθεια ελέγχου των αγώνων.

Η βάση του Νίστρουπ βρίσκεται πίσω

Η επιθετική παραγωγή τραβά φυσιολογικά τα βλέμματα, όμως η αμυντική επίδοση είναι εκείνη που προσφέρει την απαραίτητη ισορροπία.

Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, έχοντας παθητικό 0,6 γκολ ανά παιχνίδι. Στα δύο τελευταία ματς πρωταθλήματος, απέναντι σε Παναιτωλικό και Καλαμάτα, κράτησε μάλιστα ανέπαφη την εστία του.

Στην Καλαμάτα οι γηπεδούχοι είχαν 12 τελικές προσπάθειες, αλλά μόλις τρεις στον στόχο. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η εικόνα απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο» να ολοκληρώνει το παιχνίδι έχοντας μόλις πέντε τελικές και δύο προσπάθειες στον στόχο.

Για μια ομάδα που θέλει να ελέγχει τα παιχνίδια της, ο περιορισμός των καθαρών ευκαιριών του αντιπάλου αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι με τη δημιουργία στην επίθεση.

Οι αριθμοί των ευκαιριών λένε τη δική τους ιστορία

Η στατιστική εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν μπαίνουν στην εξίσωση τα expected goals.

Στο 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός κατέγραψε 2,72 xG, αποτυπώνοντας την ποιότητα και την ποσότητα των ευκαιριών που δημιούργησε.

Στην πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό, οι διαθέσιμες καταγραφές τον τοποθετούν περίπου στο 1,1 xG, ενώ στην Καλαμάτα οι αντίστοιχες μετρήσεις έδωσαν περίπου 1,7 xG.

Το xG δεν αποτυπώνει απλώς πόσες φορές μια ομάδα επιχειρεί να σκοράρει, αλλά την αξία των ευκαιριών που δημιουργεί. Και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, τα συγκεκριμένα δεδομένα έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα που προκύπτει από τις τελικές προσπάθειες και την παρουσία του στην αντίπαλη περιοχή.

Το απόλυτο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εικόνας

Στο τέλος, ο πιο απλός αριθμός παραμένει και ο πιο σημαντικός. 15 βαθμοί σε πέντε αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει 13 γκολ και δεχθεί μόλις τρία.

Ο μέσος όρος των 2,6 γκολ ανά παιχνίδι συνδυάζεται με παθητικό 0,6 τέρματα ανά αγώνα, υψηλά ποσοστά κατοχής, σημαντικό αριθμό τελικών και μεγάλη ακρίβεια στην κυκλοφορία της μπάλας.

Το 5/5 είναι το αποτέλεσμα. Οι αριθμοί, όμως, δείχνουν και την εικόνα που βρίσκεται από πίσω και το πρώτο δείγμα της σεζόν είναι πλέον αρκετά μεγάλο ώστε ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ να μην αξιολογείται μόνο από το απόλυτο των αποτελεσμάτων, αλλά και από τα δεδομένα που συνοδεύουν κάθε νίκη του.