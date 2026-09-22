Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους

Η τέχνη του μπάσκετ δεν ξεχνιέται και οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Κοντός το απέδειξαν.

Ο μύθος του Παναθηναϊκού και ο General Manager of Basketball Operations διαγωνίστηκαν σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου και άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Ο Δημήτρης Κοντός βρήκε στόχο πίσω από το κέντρο με την πλάτη γυρισμένη στη μπασκέτα, για να έρθει η... απάντηση του Δημήτρη Διαμαντίδη από το ίδιο σημείο.

Δείτε το video στο TikTok του Παναθηναϊκού: