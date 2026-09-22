· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους

Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Κοντός παρέδωσαν... μαθήματα, σκοράροντας πίσω από το κέντρο στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η τέχνη του μπάσκετ δεν ξεχνιέται και οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Κοντός το απέδειξαν.

Ο μύθος του Παναθηναϊκού και ο General Manager of Basketball Operations διαγωνίστηκαν σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου και άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Ο Δημήτρης Κοντός βρήκε στόχο πίσω από το κέντρο με την πλάτη γυρισμένη στη μπασκέτα, για να έρθει η... απάντηση του Δημήτρη Διαμαντίδη από το ίδιο σημείο.

Δείτε το video στο TikTok του Παναθηναϊκού:

COMMENTS
LATEST NEWS
18:11 SUPER LEAGUE

Σοκ στον ΠΑΟΚ με Τάχα Άλι και Παβλένκα: Περνούν άμεσα την πόρτα του χειρουργείου

18:09 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Θέλουμε χρόνο για να ενωθούμε, θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

18:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αριάγκα: «Σιγά σιγά προσαρμόζομαι για να δώσω την καλύτερη βερσιόν του Κέρβιν»

17:59 SUPER LEAGUE

Η θέση της ΑΕΚ για τα τηλεοπτικά - Τι προτείνει η Ένωση

17:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκιόκερες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης τον Ιανουάριο - Στο στόχαστρο της Μίλαν

17:12 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής

17:03 SUPER LEAGUE

Μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία για τα τηλεοπτικά - Οι αποφάσεις στη Super League

16:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Κολό Μουανί

16:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαμαντίδης και Κοντός από... παντού - Βίντεο με τα απίθανα καλάθια τους

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναγιώτης Άντζας: Το ιδιαίτερο τατουάζ στο σώμα του για να τιμήσει τον πατέρα του, Παρασκευά

16:03 SUPER LEAGUE

Στην ΕΠΟ ο Μπέος για τη διαιτησία!

16:03 ΣΠΟΡ

Ethos, Pathos, Athlos: Το IRONMAN® 70.3® Greece ανάβει ξανά τη φλόγα του παγκόσμιου τριάθλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας