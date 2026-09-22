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Γιουβέντους: Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Κολό Μουανί

Ο Ραντάλ Κολό Μουανί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού του, μετά το κάταγμα που υπέστη στην αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Αταλάντα.

Γιουβέντους: Επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για τον Κολό Μουανί
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Ο Ραντάλ Κολό Μουανί τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Γιουβέντους με την Αταλάντα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 27χρονος επιθετικός έδειξαν κάταγμα στην εγγύς φάλαγγα του μικρού δαχτύλου του δεξιού χεριού, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο J Medical και, όπως ανακοίνωσε η Γιουβέντους, ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Ο σύλλογος ανέφερε πως ο Κολό Μουανί θα είναι διαθέσιμος μόλις η ομάδα επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Ο Κολό Μουανί αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις κατά την προηγούμενη παρουσία του στη Γιουβέντους. Τη σεζόν 2024-25, όταν αγωνίστηκε ως δανεικός, σημείωσε οκτώ γκολ σε 16 συμμετοχές στη Serie A.

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η Γιουβέντους θα επιστρέψει στη δράση απέναντι στην Κάλιαρι στις 11 Οκτωβρίου, για την 6η αγωνιστική της Serie A.

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